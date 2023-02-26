ABD Hatay’da 100 hasta yataklı Sahra Hastanesi kurdu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 11 ilde büyük yıkıma yol açmasının ardından uluslararası yardımlar Türkiye'ye ulaşmaya devam diyor. ABD ordusu, içerisinde 100 yatak, acil servisi ve iki ameliyat odası olan sahra hastanesini, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine kurma işlemine başladı. ABD Deniz piyadeleri ve Hava kuvvetlerine bağlı askerler hastanenin kurulumunu tamamladı. Tesis, Türkiye cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na 2 günlük uyum sürecinin ardından devredilecek.

BASINA TANITILDI

Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine kurulan Sahra Hastanesi, Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve ABD askeri personel tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. 10 çadırın kurulduğu Sahra Hastanesi'nin içerisine yatakların ve diğer donanımların bir gün içinde tamamlanacağı bilgisi verildi.

GÖZLERİ YAŞARDI

ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione'nin yaşana deprem dolayısıyla zaman zaman gözlerini yaşardığı görüldü. Hatay'a Sahra Hastanesi'ni kurmak için geldiklerini belirten Yarbay Castiglione, "Buraya Türk Sağlık Bakanlığı'nın talebi üzerine geldik ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı ile koordineli biçimde çalışıyoruz. Bu Sahra Hastanesi'nin 100 yatak kapasitesi olacak. İçerisinde pediatri gibi özel birimler ve acil odası bulunacak bu Sahra Hastanesi'nin. Hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredeceğiz" dedi.

TÜRKİYE MUHTEŞEM BİR İŞ CIKARDI

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı(USAID) Afet MÜdahale Ekibi(DART) Başkanı Stephen Allen, yaşana yüzyılın felaketini ardından Türkiye'nın ve Sağlık Bakanlığını muhteşem bir iş çıkardığını söyledi. ABD Uluslarası Kalkınma Ajansının rolü, bu tür afetler olduğunda ABD Hükümeti'nin bütün birimlerini koordine ettiğini belirten Allen, "AFAD ile koordine halinde örneğin Adıyaman şehrine 160 kurtarma ekibimiz köpekleriyle birlikte geldi. Türk Hükümeti'nin gene talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonları, kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verebilelim. Türk hükümeti ile koordineli olarak elimizdeki malzemeleri çeşitli yerlere dağıttık. ABD Savunma Bakanlığıyla yine koordineli halde çalıştığımız şeylerden biri de arkamda gördüğünüz Sahra hastanesi. Tabii ki Türk Sağlık Bakanlığının direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalışıyoruz. Yani böyle bir afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle etkin bir şekilde çalışıyorlar. Ülkenize böyle yardım etmeye çalışırken, bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur. Böyle bir zamanda bize gösterdiğiniz yardımseverlik, bize gösterdiğiniz içtenlik, arkadaşlık ve dostluk için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

ORTAK KARAR VERDİK

Sağlık Bakanlığı adına Sahra Hastanesi'nde görevlendirilen doktor Sarper Yılmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi'ne ilk günden bu yana yoğun talebin olduğunu söyledi. 20 günlük organizasyon süresinde, hastanede her şeyi yapabildiklerini belirten doktor Yılmaz, "Fakat özellikle son deprem 6.4'lük deprem sonrası büyük bir korku yarattı. Bakanlıkla birlikte ortak koordinasyon kurarak tahliye etme gereği duyduk. Çünkü yeni gelecek depremin ne boyutta olacağını bilmiyoruz. Bir yandan hem hastaların güvenliği, hem sağlık çalışanları güvenliği bizim için çok değerliydi. UMKE bize çadırlar sağladı, orada primer baka yapabiliyorduk. Bu süreçte bakanlıkla koordineli olarak daha ileri tedavileri yapabileceğimiz bir alana ihtiyacımız vardı. ABD Sağlık Bakanlığıyla birlikte, bizim Sağlık Bakanlığımız ortak koordinasyonla bu Sahra Hastanesini ortaya koyma fikri ortaya koydular. Şimdi bu hastanenin devir sonrasında bütün koordinasyonunu Sağlık Bakanlığı olarak devralacağız. Buradaki medikal bakımı biz yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

DESTEK VERİYORUZ

Şehirde birçok Sahra hastanesinin olduğunu kaydeden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu bölgede birçok Sahra çadırı, birçok farklı ülkeden yardıma gelen ülkeler mevcut. Buradaki gerçekten koordinasyonumuza, buradaki yapmak istediğimiz her şeye çok yardımcı oluyorlar. Bu Sahra hastanesinin güvenliği ve lojistik konusunda destek vermeye çalışıyoruz ve adım adım yavaş yavaş kendi ekiplerimizi oryante edeceğiz. Bu cihazlar buradaki her şey sonuçta bilmediğimiz şeyler, öğreneceğiz. 100 yataklı, ameliyatlı, ameliyathanesi olan, yoğun bakımı olan bir Sahra hastanesi alacağız ve özellikle bu şehirde Hatay'daki sağlık bakımı devam etmeye çalışacağız. Buraya yardım gönderen bütün Amerika ulusuna, ordusuna, burada bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

'5 GÜN İÇİNDE HASTANEYİ DEVRALACAĞIZ'

Sahra Hastanesi'nin devrini 5 gün içerisinde almayı planladıklarını belirten doktor Sarper Yılmaz, oryantasyon sürecine gireceklerini ifade etti. Yılmaz, "Erken dönemde devralıp başlayacağız, 5 ile 7 gün içerisinde devre almayı düşünüyoruz. Kafamızda 5-7 günlük bir süreç var" dedi. Sahra hastanesini kurulumu sırasında yaşana felaketten dolayı ABD askerlerinin üzgün olması zaman zaman gözyaşlarını tutması dikkat çekti.