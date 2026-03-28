ABD mahkemesinden Meta hakkında emsal karar: Sosyal medya bağımlı hale getiriyor

Dünyanın dört bir yanında çocukların ve gençlerin sosyal medya bağımlığını tetiklemekle suçlanan şirketler için önemli mahkeme kararının çıkmasının yankıları sürüyor. ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle ardı ardına cezalar kesti. Mahkeme geçen gün Meta'ya 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi. Ardından Meta ile sosyal medya platformu YouTube'un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Uzmanlara göre bu cezalar sosyal medya siteleri için dönüm noktası olacak.

DAVALARIN ARKASI GELECEK

BBC'deki haberde "Mahkeme, bu uygulamaların bağımlılık yaptığını ve bu şekilde kasıtlı olarak tasarlandığını; ayrıca sahiplerinin, çocukları koruma konusunda ihmalkar davrandığını hükme bağladı. Bu, Silikon Vadisi için kasvetli bir an ve sonuçları küresel" denildi. George Washington Üniversitesi'nden hukuk profesörü Dr Mary Franks, şimdilik kararın "cezasızlık döneminin sona erdiği" anlamına geldiğini söyledi. Sydney Üniversitesi'nden Dr Rob Nicholls, "Bu emsal niteliğindeki karar, sosyal medya şirketlerine karşı açılan birçok benzer dava ile birlikte, mahkemelerin platform tasarımını gerçek hukuki ve toplumsal sonuçlar doğurabilecek bir tercih zinciri olarak görmeye başladığını gösteriyor" dedi.

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI GİBİ

Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu. Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

İNTİHAR EDENLERİN İSİMLERİ SERGİLENDİ

Mahkeme salonunun dışında mağdur aileler, sosyal ağlar yüzünden intihar eden gençlerin isimlerini ve yaşlarını yazan pankartlar taşıdı.