ABD Merkez Bankası Fed faiz toplantısı hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte Fed toplantı takvimi!

Giriş Tarihi: 7.12.2025 16:28

FED'in Aralık ayı faiz toplantısı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere, ABD Merkez Bankası (Fed) ekim ayında yaptığı son toplantıda politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4 bandına çekmişti. Bu nedenle, yılın son toplantısında Fed’in nasıl bir adım atacağı, faiz indirimlerini sürdürüp sürdürmeyeceği yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Aralık 2025 toplantısına ilişkin takvim…

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısına yönelik geri sayım devam ederken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle Fed'in bu toplantıda daha temkinli bir tutum sergileyip "beklemede kalma" seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Para piyasalarında ise aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi ihtimalinin bir miktar zayıfladığı görülüyor. Peki, FED'in faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve uzmanların beklentileri ne yönde şekilleniyor? İşte toplantıya dair öne çıkan bilgiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED, yılın son toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Merakla beklenen faiz kararı ise 10 Aralık 2025'te, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed'in faiz indirimi beklentileri, küresel piyasalarda yükseliş trendinin sürmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar arasında gösterilmesi de piyasadaki indirim beklentilerini güçlendirdi. Mevcut fiyatlamalara göre, para piyasaları Fed'in Aralık ayında faizleri indirme olasılığını yaklaşık yüzde 85 olarak tahmin ediyor.


