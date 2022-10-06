Haberler Yaşam Haberleri ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!
Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:58

ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!

ABD Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada’yı 3-0 mağlup etti. Heyecan dolu karşılaşmanın ardından gözler Filenin Sultanları’nın bir sonraki maçına çevrildi. Milliler, bir sonraki karşılaşmasını ABD ile yapacak. Bu noktada voleybol severler, ‘’ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanald, ne zaman, saat kaçta?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati ile ilgili tüm merak edilenler…

ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!

ABD Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, 7. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri…

SULTANLAR, SERİYE BAĞLADI!

FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. Turda F Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız; gruptaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE!

Dün oynanan maçların ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Voleybolcularımız, tarihte 2. kez adını ilk 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Voleybol severler ise gözünü üçüncü maça çevirdi. Üst üste 6. maçını kazanan Milliler, gruptaki üçüncü karşılaşmasını ABD ile yapacak.

ABD TÜRKİYEVOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Türkiye voleybol maçı, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.30 başlayacak.

ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD Türkiye voleybol maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

5 Ekim Çarşamba

18.30 Türkiye - Kanada

7 Ekim Cuma

18.30 ABD - Türkiye

8 Ekim Cumartesi

18.30 Sırbistan - Türkiye

KANADA MAÇININ ÖZETİ

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)

KANADA: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)

SETLER: 25-22, 26-24, 28-26

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonada üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılarda, Ebrar Karakurt 26 sayılık performansıyla en skorer isim olurken ona Eda 9, Hande 8, Zehra 5, Saliha, Elif ve İlkin 2'şer, Cansu ve Meliha 1'er sayıyla katkı sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA