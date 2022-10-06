ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!

ABD Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, 7. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri…
SULTANLAR, SERİYE BAĞLADI!
FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası 2. Turda F Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız; gruptaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNALDE!
Dün oynanan maçların ardından A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Voleybolcularımız, tarihte 2. kez adını ilk 8 takım arasına yazdırmayı başardı.
Voleybol severler ise gözünü üçüncü maça çevirdi. Üst üste 6. maçını kazanan Milliler, gruptaki üçüncü karşılaşmasını ABD ile yapacak.
ABD TÜRKİYEVOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Türkiye voleybol maçı, 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.30 başlayacak.
ABD TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
ABD Türkiye voleybol maçı, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
"Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt."
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
5 Ekim Çarşamba
18.30 Türkiye - Kanada
7 Ekim Cuma
18.30 ABD - Türkiye
8 Ekim Cumartesi
18.30 Sırbistan - Türkiye
KANADA MAÇININ ÖZETİ
SALON: Atlas Arena
HAKEMLER: Angela Grass (Brezilya), Noemi Karina Rene (Arjantin)
TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha, İlkin)
KANADA: Gray, Cross, Van Ryk, Howe, Maglio, King, Palermo (L) (Savard, Livingston)
SETLER: 25-22, 26-24, 28-26
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup ederek şampiyonada üst üste 6'ncı galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılarda, Ebrar Karakurt 26 sayılık performansıyla en skorer isim olurken ona Eda 9, Hande 8, Zehra 5, Saliha, Elif ve İlkin 2'şer, Cansu ve Meliha 1'er sayıyla katkı sağladı.