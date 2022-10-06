ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları üçüncü maçında!

ABD Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini alan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Milliler, 7. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Dünya Şampiyonası ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, ABD Türkiye voleybol maçı canlı yayın bilgileri…