ABD’de güvenlik alarmı: Trump’ın uçağı yakınında şüpheli yapı tespit edildi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, Fox News'e yaptığı açıklamada, Gizli Servis'in Palm Beach Uluslararası Havalimanı yakınlarında, Air Force One uçağının park ettiği ve kalkış yaptığı alana "doğrudan görüş açısına sahip" bir av kulesi tespit ettiğini kaydetti.

Patel, bunun üzerine havalimanındaki güvenliğin artırıldığını ve FBI'ın olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Olay yerinde kimsenin bulunmadığını belirten Patel, FBI ekiplerinin delil toplamak ve çevredeki cep telefonu verilerini analiz etmek üzere görevlendirildiğini kaydetti.

Yine Fox News'a göre, bir Beyaz Saray yetkilisi de konuyla ilgili açıklamasında, Trump'ın artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle uçağa küçük merdiven kullanarak bindiğini belirtti.

Ayrıca, Gizli Servis'in FBI ve Palm Beach County'deki yerel güvenlik birimleriyle "yakın iş birliği içinde" çalıştığı aktarıldı.