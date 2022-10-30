Haberler Yaşam Haberleri ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 22:35 Son Güncelleme: 30.10.2022 22:35

ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 30 Ekim 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

ABD’de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014’te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (30 Ekim 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (30 EKİM 2022)

ATV ile 30 Ekim Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır?

A- 24
B- 44
C- 64
D- 84 (CEVAP)


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ABD'de kar amacı gütmeyen, hayvan hakları, vejetaryenlik ve veganlık üzerine araştırmalar yapan bir kuruluşun, 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre vejetaryenlerin ve veganların yüzde kaçı tekrar et yemeye başlamaktadır?
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