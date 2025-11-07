ABD’de tutuklu araştırma görevlisi 50 bin dolar kefaletle tahliye olacak

2023 yılında akademik çalışmaları için davet edildiği ABD'nin Virgina Tech Üniversitesi'ne giden Dr. Furkan Dölek, ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde de (CERN) görev yaptı. Dr. Dölek, son olarak çalıştığı ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab'ta iddiaya göre bazı usulsüzlükler ve güvenlik açıkları tespit etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) tarafından gözaltına alındığı öğrenilen Dr. Dölek'le ilgili yeni gelişme yaşandı. Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), hukuki sürecini yakından takip ettiği Dölek'in 50 bin dolar kefalet ödenmesi halinde yargılama sürecinde serbest kalabileceği bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Dr. Furkan Dölek'in kız kardeşi Esra Dölek, "Ağabeyim, dünyanın en saygın bilim merkezlerinden CERN, Virginia Tech ve Fermilab'da çalışmış bir fizikçi. Bilimsel dürüstlüğü ve şeffaflığı savunduğu için Amerika'da zorlu bir süreç yaşadı. Geçtiğimiz günlerde mahkeme 50 bin dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Bu, sadece ağabeyim için değil, adalet ve bilimin itibarı için de çok önemli bir gelişme. Şu anda tek adım kaldı, bu kefalet miktarının ödenmesi. Bunun için 'Dr. Furkan Dölek İçin Özgürlük Kampanyası' adıyla GoFundMe üzerinden bir bağış kampanyası başlattık. Toplanan her bağış yalnızca abimin özgürlüğüne kavuşması için değil, gelecekte benzer haksızlıklara uğrayan Türk vatandaşlarına hukuki destek sağlamak için kullanılacak" dedi.