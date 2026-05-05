Giriş Tarihi: 5.05.2026

ABD’de tutuklu Eylem Tok: Anne-baba olarak hata bizde

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Kemerburgaz'daki kazadan sonra oğlunu ABD'ye kaçıran ve bu ülkede tutuklu bulunan Eylem Tok, avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, anne-baba olarak hatalı olduklarını ifade etti. Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un 1 Mart 2024'te yaptığı kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmıştı. Olayla ilgili yargı süreci devam ederken, bir mektup yazan Eylem Tok, "Aklımdan çok içgüdülerimle hareket ettim. Tek düşüncem çocuğumu korumaktı" dedi. Geçmişe dönüp baktığında derin bir sorgulama içerisinde olduğuna değinen Tok, "Eğer bir hata varsa bunun en büyük sorumluluğu anne ve babası olarak bize aittir" ifadelerini kullandı.

