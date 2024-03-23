ABD’deki robot yarışmasında en prestijli ödülü aldılar, Türkiye’yi gururlandırdılar

İstanbul'daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi robot takımı 7748 Techtolia Robotics, First Robotics Competitions'dan (FRC) Türkiye ayağındaki birinciliğinin ardından ABD'nin New York'ta yapılan FRC yarışmasında en prestijli ödül olan "Impact Award" ödülünü kazandı. Tamamen kızlardan oluşan Techtolia Robotics takımı nisanda ise yine ABD'de yapılacak olan 35. FRC Dünya Robot Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor.
BAŞARILAR ART ARDA GELDİ
Robot tutkunu liseli öğrencilerin dönüm noktası imam hatip lisesini kazanmakla başladı. 2018'da okulda kurulan robot takımından etkilenen öğrenciler, robot alanında kendilerini geliştirdi. Sonra art arda başarılar geldi. Takım, 2019 yılında New York'ta katıldıkları ilk turnuvada SBPLI Long Island Reginolda Türkiye'yi temsil ederek Imagery ödülü kazandı. Takım aynı yıl Teknofest'te Türkiye 3'üncülüğü elde etti. Robotlarına "Firuze" ismini veren takım geçen sene ise FRC'nin Türkiye ayağında şampiyon oldu. Takım, ABD'deki ödülün ardından bu yıl ABD'de yapılacak olan dünya şampiyonası için atölyede çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
LOGOLARI BAŞAK: ANADOLU'NUN İÇİNDE VAR OLAN BİR TEKNOLOJİ TAKIMI
Takımın kuruluşundan beri başında olan takım hocası Teknoloji Tasarım Öğretmeni Emrah Akdeniz (38) öğrencilerinin en büyük destekçisi. Akdeniz, ilk olarak takım isminin teknoloji ve Anadolu'nun İngilizcesinin birleşmesiyle oluştuğundan söz ediyor: "Anadolu'nun içinde var olan bir teknoloji takımı olduğumuzu göstermek istedik. Logomuz olan Anadolu başağı ise köklerimizin burada olduğunu ve teknolojiyle sonuna kadar ilgimiz olduğunu gösteriyor."
ABD'de aldıkları ödül hakkında Akdeniz şunları söylüyor: "Takımda ekip ruhu var. Bu sene FRC yarışmasının en büyük ödülü eski adıyla başkanlık ödülü hem robot performansına hem de robotun dışında mühendislik ve sistem faaliyetlerini nasıl yaptığına dair projeler sonucu verildi. Amerika, İngiltere dışında Türkiye'den bu yarışmaya katılan tek kız takımı olarak 47 takımla yarıştık. Bu ödülü alabilmek için senelerdir çalışıyoruz, emeklerimizin karşılığını aldık, gurur duyuyoruz."
"YARIŞMAYA 33 ÜLKEDEN 600 TAKIM KATILACAK"
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sistem dersleri müfredatı konusunda öncülüğü olduğunu ifade eden Akdeniz, şunları anlatıyor: "2019'da okul öğrencilerine yönelik sistem dersleriyle ilgili özgün müfredatımızı hazırlamıştık. Başka okullarda 9 bin öğrenci bu müfredattan faydalandı. ABD'deki yarışmanın sunumunda 2023'te şampiyon olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizi kabul ettiğini ve ilgilendiğini belirtince bir devlet başkanının robot yarışmasına önem vermesi ABD'de jüriyi de çok etkiledi. 2018 yılından beri birçok başarı elde ettikten ABD'de bu ödülü alınca hedefimiz daha da büyüdü. 35. FRC Dünya Robot Şampiyonası'na 35 yıldır katılan takımlar var. Bizim takım olarak 6. yılımız, çok tecrübesiz değiliz. Yarışmaya 33 ülkeden 600 takım katılacak. Çin, Hindistan, Kanada, İngiltere, İsviçre, Polonya ve Japonya gibi ülkeler var. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak."
"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK HAYALİMİZ"
Elifsu Dağıstanlı (Takım kaptanı, 17) ortaokulda okurken Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci olan ablalarının robot tutkusu ve başarısından etkilenerek robotlara yöneldiğini ifade ediyor: "Takıma girdikten sonra ilgim daha da arttı. FRC'nin yarışma teması ocak ayında açıklanıyor ve martta kadar bizim maratonumuz başlıyor. Bu süreç çok yoğun bir süreç. Robot oluşturma sürecinde robot yetiştirmek için atölyede gece gündüz çalıştığımız oldu. Kaptan olduğum için iş yüküm biraz daha ağır, ders dışında her anımı bu atölyede geçiriyorum. Yıllardır ABD'deki yarışmanın en prestijli bu ödülünü almak için çalıştık. Arka planında büyük bir emek var. Türkiye'den tek kız takımı Techtolia Robotics kazandı bu ödülü. New York'ta bu ödülü almak çok gururlandırdı ve heyecanlandırdı. Ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandırdık, çok duygusal bir andı. Okulunuzun adının Tenzile Erdoğan (Başkan Erdoğan'ın annesi) olması bizi motive ediyor. Temsil ettiklerimizin farkında olarak böyle değerli bir isme sahip okulda okumak daha şevkle çalışmamıza yardımcı oluyor. Gurur verici bir durum bizim için. Dünyanın her yerinden 600 takımla dünya şampiyonasında yarışacağız. Dünya şampiyonu olmak hayalimiz. Daha iyisini yapabilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Üniversitede ise mühendislik okumak istiyorum."
"DÜNYADA SES GETİREN ROBOTLAR YAPMAK HAYALİM"
Ravza Satılmış da (Takımda teknikte, 15) İmam Hatip'e başladıktan sonra robot takımı olduğunu öğrenince, sistem dersleri, hocaların ilgisi ve kodlama hocalarının yardımı sonrasında robotlara ilgisinin arttığını ifade ediyor. Ravza başarıya nasıl ulaştıklarını anlatıyor: "6 yıldır bu yarışmaya katılmaktayız. Takım olarak çok fazla emek verdik. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonunda Amerika ve İngiltere'den gelen takımlar dışında Türkiye'den katılan tek kız takım olarak 50 takım arasında bu başarıyı kazandık. Ödül anı çok heyecanlıydı ve çok mutlu olduk. Şimdi dünya şampiyonası var. Elimizden geleni yaparak ülkemizi çok iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecekte ise mühendislik alanında ilerlemek istiyorum. Daha çok mekanik alanında. Böylece ülkeme daha faydalı olabilecek projelerde yer almak istiyorum. Dünya çapında ses getiren robotlar yapmak istiyorum."
"UZAYDA GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEK ROBOTLAR YAPMAK İSTİYORUM"
İrem Alkoç (Takımın Yazılımcısı, 17), ortaokul yıllarında oyun geliştirme platformları üzerinden yazımla birlikte oyunlar geliştirdiğinden söz ediyor. Robotlara ilgisinden dolayı takıma katılan Alkoç şunları söylüyor: "Takımın geçmişte yarışma için Amerika'ya gitmesi ve başarılar elde etmesi beni takıma yöneltti. Yazılım serüvenimi yapay zekâya taşımak benim için çok iyi bir avantaj oldu. FRC'nin katıldığımız yarışmaların takımları robot yapılan süreçte aktif olup daha sonrasında pasif bir şekilde evlerine çekilen takımlar değil. Takımı PR ve teknik olarak ikiye ayrılıyoruz. Genellikle PR kısmı sürekli projeler üretiyor. Ama teknik kısım yani bizler yarışmanın temasının açıklandığı andan itibaren aktif olarak çalışmaya başlıyoruz. Robot yapım sürecinde tüm takım olarak mekanizmalar düşünüyoruz ve sonra robot fikri ortaya çıkıyor. Teknik çizimden arkadaşlar robotun çizimlerini yapıyor. Nereden hangi vidaya atacağımıza dair tüm çizimler, neyin ne kadar ölçüde olduğuna dair hesaplamalarını yapıyoruz. İnce ince çalışıyoruz. Bu yarışmada tema birazcık karışıktı. Robotun bir oyun elementini alıp belirlenen çeşitli alanlara bırakması gerekiyordu. Buna göre bir yazılım yazılması gerekiyordu, bunu yaptık. Yarışmada emeklerimizin karşılığını alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Sadece Amerika'da değil, İmam Hatipli olarak Türkiye'de de temsil ettiğimiz onlarca değer olduğunu düşünüyorum. Bizim üzerimizde İmam hatipli olmanın vermiş olduğu bir değer var. Amerika'da Türklüğü, bir kız takımı olduğumuz için kadınlığı da temsil ettik, ediyoruz. Üniversitede yazılımda ve yapay zekâda ilerlemek istiyorum. Uzayda çeşitli görevleri yerine getirebilecek robotlar yapmak istiyorum. Dünya şampiyonluğu da hayallerim arasında."
"HEPİMİZ ÇOK KAZANMAK İSTİYORDUK"
Ecren Geçer (Takımın PR'cisi, 16) İmam Hatip okulunu kazandığında Techtolia Robotics takımının tanıtımı esnasında ekip ruhundan etkilenerek takıma katıldığını ifade ediyor: "Takım olarak gittikçe kendimizi geliştiriyoruz. Atölye içerisinde gülüyoruz, eğleniyoruz, iş yapıyoruz ve günlerce çalışıyoruz. Ödülü çok kazanmak istiyorduk ve hepimiz çok çalıştık ve kazandık. New York'ta ödül ve madalya almak gurur vericiydi. İnanılmaz bir duyguydu. Maraton bitmedi, devamı var. Çalışıyoruz ve yoğun olunca atölyede kalıyoruz, sabahladığımız zamanlar da oluyor. Takımın sesini dünyaya duyuran kişi olarak gelecekte halkla ilişkiler alanında okumak ve ilerlemek istiyorum."
"ONLAR TÜRKİYE'NİN GURURU. DESTEK BEKLİYORUZ"
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tayfun Doğru (48): "Techtolia Robotics takımı sadece Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin değil bütün Türkiye'nin gururu. Bu yarışma için yıllardır hazırlanıyorlardı. Büyük bir emek ortaya koydular ve bu emeğin karşılığını çok güzel bir şekilde aldılar. Bize güvenen, veli ve öğretmenlerimize destek olan sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yarışmanın biraz maliyeti yüksek. Robot teknolojisi pahalı bir teknoloji. Yurt dışında yarışmak kolay değil. Dünya şampiyonasına gitmek de kolay olmayacak, sponsorlarımızın desteklerinin artarak devam etmesi bizi kuvvetlendirir."