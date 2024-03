ABD’deki robot yarışmasında en prestijli ödülü aldılar, Türkiye’yi gururlandırdılar

"DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK HAYALİMİZ"

Elifsu Dağıstanlı (Takım kaptanı, 17) ortaokulda okurken Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci olan ablalarının robot tutkusu ve başarısından etkilenerek robotlara yöneldiğini ifade ediyor: "Takıma girdikten sonra ilgim daha da arttı. FRC'nin yarışma teması ocak ayında açıklanıyor ve martta kadar bizim maratonumuz başlıyor. Bu süreç çok yoğun bir süreç. Robot oluşturma sürecinde robot yetiştirmek için atölyede gece gündüz çalıştığımız oldu. Kaptan olduğum için iş yüküm biraz daha ağır, ders dışında her anımı bu atölyede geçiriyorum. Yıllardır ABD'deki yarışmanın en prestijli bu ödülünü almak için çalıştık. Arka planında büyük bir emek var. Türkiye'den tek kız takımı Techtolia Robotics kazandı bu ödülü. New York'ta bu ödülü almak çok gururlandırdı ve heyecanlandırdı. Ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandırdık, çok duygusal bir andı. Okulunuzun adının Tenzile Erdoğan (Başkan Erdoğan'ın annesi) olması bizi motive ediyor. Temsil ettiklerimizin farkında olarak böyle değerli bir isme sahip okulda okumak daha şevkle çalışmamıza yardımcı oluyor. Gurur verici bir durum bizim için. Dünyanın her yerinden 600 takımla dünya şampiyonasında yarışacağız. Dünya şampiyonu olmak hayalimiz. Daha iyisini yapabilmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Üniversitede ise mühendislik okumak istiyorum."

"DÜNYADA SES GETİREN ROBOTLAR YAPMAK HAYALİM"

Ravza Satılmış da (Takımda teknikte, 15) İmam Hatip'e başladıktan sonra robot takımı olduğunu öğrenince, sistem dersleri, hocaların ilgisi ve kodlama hocalarının yardımı sonrasında robotlara ilgisinin arttığını ifade ediyor. Ravza başarıya nasıl ulaştıklarını anlatıyor: "6 yıldır bu yarışmaya katılmaktayız. Takım olarak çok fazla emek verdik. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonunda Amerika ve İngiltere'den gelen takımlar dışında Türkiye'den katılan tek kız takım olarak 50 takım arasında bu başarıyı kazandık. Ödül anı çok heyecanlıydı ve çok mutlu olduk. Şimdi dünya şampiyonası var. Elimizden geleni yaparak ülkemizi çok iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gelecekte ise mühendislik alanında ilerlemek istiyorum. Daha çok mekanik alanında. Böylece ülkeme daha faydalı olabilecek projelerde yer almak istiyorum. Dünya çapında ses getiren robotlar yapmak istiyorum."