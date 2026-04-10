ABD’den ateşkes yığınağı: İsrail’e dev sevkiyat

İsrail ile birlikte İran'a yaptığı saldırılarda hezimete uğrayan ve ateşkes ilan eden ABD, çatışmasızlık ortamını fırsat bilerek İsrail'e askeri sevkiyat yaptı. Gece saatlerinde Almanya'nın Ramstein ve Spangdahlem hava üslerinden havalanan 9 adet askeri kargo uçağı, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine iniş yaptı.

BİR TRUMP DOKTRİNİ: EN İYİ SALDIRI ATEŞKESTE OLUR

ABD daha önce de iki ayrı zamanda müzakereler yürütülürken İran'a ani saldırılar düzenlemiş ve İran kritik kayıplar vermişti. ABD'nin ateşkes süreciyle bölgeden çekilmesi, Trump ve Netanyahu'nun yeni bir stratejiye geçmesi için ortam hazırlamış oldu.

ATEŞKES 'ZAMAN KAZANMA ARACI' OLDU

Lübnan'a saldırılarına hız kesmeden devam eden Netanyahu, yaptığı telefon görüşmesi sonrası Trump'ı da kendi çizgisine getirmişti. İran'ın müzakereler için koyduğu ön şarta rağmen Lübnan'daki katliamın hız kesmeden devam etmesi, ABD'nin ateşkesi 'zaman kazanmak' için ilan ettiğini ve Siyonist saldırganlığın ateşkese uymayacağını bir kez daha ortaya koydu.

İSRAİL'İN SON KOZU: NÜKLEER SİLAH

Gece saatlerinde sessiz sedasız Orta Doğu'ya gönderilen askeri kargo uçakları, bölgedeki tahkimatın güçlendirildiğini ortaya koyarken; ABD ve İsrail'in savaşı ani bir saldırıyla bitirebileceği değerlendiriliyor. İsrail'in zor duruma düşmesi ve ardından ABD Başkanı Trump'ın, 'medeniyeti yok etme' açıklaması, İran'ın nükleer silah ile vurulabileceğini gösteriyor.