ABD’den Netanyahu’ya soğuk duş: Trump’ın sabrı taşıyor! Dikkat çeken “Türkiye” detayı

ABD'DEN İSRAİL'E TÜRKİYE BASKISI

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in ilerleyen günlerde Tel Aviv'e geleceği, kalıcı ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarını içeren anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrailli yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.

Ayrıca ABD'nin, anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yürütülen bölgesel arabuluculuk çabaları kapsamında, İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına katılmak üzere Türk ve Mısırlı ekiplerinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.