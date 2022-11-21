Haberler Yaşam Haberleri Abdest Alırken Niyet Etmek Farz Mı? Abdest Alırken Niyet Etmeyi Unutursak Ne Olur?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:52 Son Güncelleme: 21.11.2022 13:53

Abdest Alırken Niyet Etmek Farz Mı? Abdest Alırken Niyet Etmeyi Unutursak Ne Olur?

İslam dinine göre abdest almak, belirli organları kurallara göre su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile mesh etmek şeklinde açıklanır. Abdest almak birçok ibadet öncesi yapılması gereken uygulamalardan biri olup abdest alırken niyet etmek farz mı, değil mi mezheplere göre ayrılık göstermektedir. Dinimize göre abdestte niyet farz mı? Eğer farz ise abdest alırken ne diye niyet edilir Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre detaylar bu içeriğimizde.

Abdest Alırken Niyet Etmek Farz Mı? Abdest Alırken Niyet Etmeyi Unutursak Ne Olur?

Dinimizde temizliğe çok önem verilmesi nedeniyle Müslümanların her daim abdestli olmaları öğütlenmiştir. Farz kılınan ibadetlerden önce niyet edildiği biliniyor ama abdest alırken niyet etmek farz mı sorusu bazı mezheplerce farklı yorumlandığı için kafa karıştırıcı oluyor. Diyanet açıklamasına göre abdestte niyet farz mı sorusunun cevabı her mezhebe göre ayrı ayrı cevaplanmıştır. Abdest alırken ne diye niyet edilir gibi merak edilen soruların cevaplarını bu yazımızda sizlerle paylaştık.

Abdest Alırken Niyet Etmek Farz Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre abdestte niyet farz mı sorunun cevabı farklı mezheplere göre ayrı ayrı cevaplanmıştır. Abdest almadan önce niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet kabul edilmektedir. Diğer üç mezhebe göre ise abdest almadan önce niyet etmek farzdır.
Hanefiler, abdest ayeti olan (Maide, 5/6) ayetinde yapılması farz kılınan; yüzün tüm çevresini yıkamak, kolları dirseklere kadar yıkamak, başı ıslak el ile mesh etmek, ayakları ve topukları yıkamak gibi abdestin farzları arasında bulunan kurallarda niyet etmek geçmediğini delil olarak kabul etmişlerdir. Çünkü abdestin ana amacı kirlerden temizlenmektir.

Dolayısıyla abdestin kendi başına bir ibadet olmadığı ve diğer farz olan ibadetleri uygulamak için yapılan bir arınma olduğu belirtilerek Hanefi mezhebince abdest alırken niyet etmek farz kabul edilmemiştir.
Diğer mezhepler ise "Hâlbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti." (Beyyine, 98/5) ayeti ve "Bütün ameller niyetlere bağlıdır…" (Buhârî, Bed'u'l-vahy, 1; Müslim, İmâre, 155) hadisine dayanarak abdest alırken niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir.
Peygamber Efendimizin adabına ve sünnetlerine göre ise abdest almadan önce niyet edilir ve besleme çekilir.

Abdest Alırken Ne Diye Niyet Edilir?

Abdest almaya başlamadan önce edilen "niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" niyetiyle abdeste başlanır.

Abdest Alırken Niyet Etmeyi Unutursak Ne Olur?

Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besleme çekmek sünnettir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 98,103). Bu nedenle niyet edilmeden alınan abdest dinimizce geçerlidir.

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Abdest Alırken Niyet Etmek Farz Mı? Abdest Alırken Niyet Etmeyi Unutursak Ne Olur?
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