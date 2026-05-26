Abdestsiz kurban kesilir mi, kesilmez mi, abdestli olmak şart mıdır? Diyanet İşleri açıkladı!

ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kurban ibadeti, niyetle birlikte uygun bir hayvanın kesilmesiyle yerine getirilir. Bu ibadetin geçerli olması için kişinin mutlaka abdestli olması şart değildir. Bununla birlikte, kurban kesimi Allah'a yakınlaşma amacı taşıyan önemli bir ibadet olduğundan, abdestli olarak yerine getirilmesi hem edebe daha uygundur hem de daha faziletlidir.