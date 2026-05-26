Haberler Yaşam Haberleri Abdestsiz kurban kesilir mi, kesilmez mi, abdestli olmak şart mıdır? Diyanet İşleri açıkladı!
Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:18

Abdestsiz kurban kesilebilir mi sorusu Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya başladı. Kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar kurban kesimi sırasında abdestli olmanın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda kurban kesimiyle ilgili şartlar gündemde yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde ibadetin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi için detaylar araştırılıyor.

Kurban keserken abdest gerekir mi sorusu bayram öncesinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler kesim sırasında dikkat edilmesi gereken dini kuralları araştırıyor. Diyanet açıklamalarında kurban kesimi sırasında abdestin hükmüne ilişkin bilgilere yer veriliyor. İşte, detaylar...

ABDESTSİZ KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, kurban ibadeti, niyetle birlikte uygun bir hayvanın kesilmesiyle yerine getirilir. Bu ibadetin geçerli olması için kişinin mutlaka abdestli olması şart değildir. Bununla birlikte, kurban kesimi Allah'a yakınlaşma amacı taşıyan önemli bir ibadet olduğundan, abdestli olarak yerine getirilmesi hem edebe daha uygundur hem de daha faziletlidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban ibadeti, İslam'da mali bir ibadet olarak kabul edilir. İslami ölçülere göre belirli şartları taşıyan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür:

▪ Akıl sağlığı yerinde olan,

▪ Ergenlik çağına ulaşmış olan,

▪ Dinen zengin sayılan ( temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80.18 gram altın değerinde nisap miktarına sahip olan),

▪ Mukim (yolcu olmayan) olan her kişinin kurban kesmesi vaciptir.

KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUALAR OKUNUR?

Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: "İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

