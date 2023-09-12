Haberler Yaşam Haberleri Abdestsiz Mezarlığa Gidilir Mi? Abdest Almadan Mezarlık Ziyaret Edilir Mi?
Giriş Tarihi: 12.9.2023 16:47 Son Güncelleme: 12.9.2023 16:47

Abdestsiz Mezarlığa Gidilir Mi? Abdest Almadan Mezarlık Ziyaret Edilir Mi?

Abdest, İslam dininde namaz gibi bazı ibadetlerin yerine getirilebilmesi için gerekli olan bir temizliktir. İslam'da abdest, hem fiziksel hem de ruhsal bir temizlik anlamına gelir. Abdestsiz olarak namaz kılınamaz, Kur'an-ı Kerim'e dokunulamaz, Kabe'yi tavaf edilemez ve bazı ibadetlere başlanamaz. Bir çok kişi bu durumlardan birinin de mezarlık ziyareti olduğunu düşünür. Bu nedenle abdestsiz mezarlığa gidilir mi ya da abdest almadan mezarlık ziyaret edilir mi gibi sorular çoğu zaman büyük merak konusu olmuştur.

Abdestsiz Mezarlığa Gidilir Mi? Abdest Almadan Mezarlık Ziyaret Edilir Mi?

Mezarlık ziyareti, ölmüş kişilerin mezarlarını ziyaret etmek, onlara dua etmek demektir. Abdest, kelime olarak "abd" kökünden türetilmiş olup, "temizlik, arınma" anlamına gelir. Vücudu temizlerken, ruhsal olarak da insanın kendini Allah'a daha yakın hissetmesine yardımcı olur. Abdestin amacı, temizlik ve ibadetlerin daha saygın bir şekilde olmasını sağlamaktır. Abdestsiz mezarlığa gidilir mi ya da abdest almadan mezarlık ziyaret edilir mi dediğimizde mezarlık ziyaretinin de bir tür ibadet olduğunu öğreniriz.

Abdestsiz Mezarlığa Gidilir Mi?

Abdest almadan mezarlık ziyareti etmek, İslam'da yasaklanmış bir durum değildir. Ancak, abdestli olarak ziyaret etmek daha faziletlidir. Çünkü abdest, temizlik ve ibadetin bir ön şartıdır. Mezarlık ziyareti, bir tür ibadet olarak kabul edildiği için, abdestli olarak yapılması daha uygundur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Cennete girmek isteyen kimse, kabir ziyaretinde abdestli olarak bulunsun." (Tirmizi, Cenaiz, 71)

Abdestli olarak mezarlık ziyaret etmek, ölülere saygının bir göstergesidir. Ayrıca, abdestli olarak ziyaret edilen mezarlar, daha fazla rahmet ve bereketle kuşatılır. Ancak, abdest alamayan bir kimsenin, mezarlık ziyaretinden mahrum kalması da gerekmez. Abdestsiz olarak da mezarlık ziyaret edilebilir. Ancak, bu durumda, ziyaretin daha az faziletli olacağı unutulmamalıdır.

Abdest Almadan Mezarlık Ziyaret Edilir Mi?

Mezarlık ziyareti, ölülere saygıyı, onları hatırlamayı ve onlara dua etmeyi ifade eden önemli bir ibadettir. Abdestli olarak yapılması daha faziletli olsa da, abdestsiz olarak da yapılabilir. İslam'da niyet önemlidir. Eğer kişi temiz bir niyetle mezarlık ziyareti yapıyor ve abdest alamıyorsa, bu durumda niyetiyle dua edebilir ve ölülere rahmet dilemek için mezarlık ziyaretinde bulunabilir. Ancak genel olarak abdest alarak mezarlık ziyareti yapmak, daha fazla ruhsal temizlik sağlar.

Mezarlık ziyareti sırasında, dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Mezarlık ziyareti, sessiz ve saygılı bir şekilde yapılmalıdır.
  • Kabirlerin üzerlerine basılmamalı ve zarar verilmemelidir.
  • Kabirlere dua ve istiğfar edilmeli, ölen kimseler için Allah'tan rahmet ve mağfiret istenmelidir.
  • Kabir ziyareti, bir vesile olarak kullanılarak, ölülere dua ederken hayatta olan yakınlarına da dua edilmeli, onlara iyilikler tavsiye edilmelidir.

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Abdestsiz Mezarlığa Gidilir Mi? Abdest Almadan Mezarlık Ziyaret Edilir Mi?
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