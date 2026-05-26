Abdestsiz olarak kurban kesilebilir mi, abdestli olmak gerekir mi? İşte, Diyanet açıkladı!

Kurban keserken abdest gerekir mi sorusu bayram öncesinde vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Kurban ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler kesim sırasında dikkat edilmesi gereken dini kuralları araştırıyor. Diyanet açıklamalarında kurban kesimi sırasında abdestin hükmüne ilişkin bilgilere yer veriliyor. İşte, detaylar...
Kurban ibadeti, İslam'da mali bir ibadet olarak kabul edilir. İslami ölçülere göre belirli şartları taşıyan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür:
▪ Akıl sağlığı yerinde olan,
▪ Ergenlik çağına ulaşmış olan,
▪ Dinen zengin sayılan ( temel ihtiyaçları ve borçları dışında 80.18 gram altın değerinde nisap miktarına sahip olan),
▪ Mukim (yolcu olmayan) olan her kişinin kurban kesmesi vaciptir.
Diyanet tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: "İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191). Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).