ABD–İran gerilimi petrol fiyatlarına nasıl yansıdı?

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin İran'a olası askeri müdahalesinin bölgedeki arzı sekteye uğratabileceği endişeleri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından, İran'a doğru "devasa bir armadanın ilerlediğini" belirterek, Tahran yönetimini anlaşma yapmaları aksi halde "daha kötü bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardı.

Trump, filonun başında Abraham Lincoln uçak gemisi olduğunu ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'a hızla masaya oturması, "adil, eşit ve herkes için iyi bir anlaşma için görüşmesi" çağrısında bulunan Trump, bu anlaşma kapsamında nükleer silah olmayacağını vurguladı.