ABD’li yayıncıyı dolandıran taksici suçunu itiraf etti! Tutuklama talebi gecikmedi

İstanbul Beyoğlu'nda, Travis Scott'ın etkinliğinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger olarak bilinen Andrew Gerald Rencourt, Taksim'de konaklayacağı otele gitmek üzere bir taksiye bindi. Yolculuk anını canlı yayınlayan Auger, araçtan indikten sonra kredi kartından fazla ücret çekildiğini fark etti.Taksi şoförünün kendisinden 136 dolar ücret aldığını belirten yayıncının paylaşımı, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
TAKSİCİ GÖZALTINA ALINDI
Yayıncı Auger'i Karaköy Tersane Caddesi'nden alarak Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki oteline bırakan taksi şoförünün 43 yaşındaki H.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Burada ifade veren taksici "Dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Tersane İstanbul'dan aldığı turisti CVK Bosphorus Otele götürdüğü, arada 5 km gibi bir mesafe olmasına rağmen yolların kapalı olduğu bahanesiyle 50 Euro karşılığında anlaştığı belirtildi.
50 EUROYA ANLAŞIP 136 EURO ÇEKTİ
Ancak şüpheli taksicinin pos cihazından 136 Euro çektiği aktarıldı. Taksici H.U.'nun emniyette mağdurun fark etmeyeceğini düşünerek fazladan para çektiğini kabul ettiği sevk yazısında yer aldı. Normalde 300 TL tutması gerekirken mağdurdan haksız yere fazla para tahsil edildiği kaydedildi.
DOLANDIRICILIK KASTIYLA HAREKET ETTİ
Sevk yazısında, "Şüpheli savunmasında trafikte kalma ihtimali için 50 Euro istediğini beyan etmişse de trafikte kalma bedelinin hiçbir şekilde yolcuya yansıtılamaz." denilerek taksicinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği vurgulandı.