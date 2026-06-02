ABD’li yayıncıyı dolandıran taksici suçunu itiraf etti! Tutuklama talebi gecikmedi

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Burada ifade veren taksici "Dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Tersane İstanbul'dan aldığı turisti CVK Bosphorus Otele götürdüğü, arada 5 km gibi bir mesafe olmasına rağmen yolların kapalı olduğu bahanesiyle 50 Euro karşılığında anlaştığı belirtildi.