Haberler Yaşam Haberleri ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binası ve arazisi 67 yıl sonra satıldı
Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:06 Son Güncelleme: 12.12.2024 13:14

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binası ve arazisi 67 yıl sonra satıldı

Uzun süre ABD’nin Ankara Büyükelçiliği olarak kullanılan binanın da içinde bulunduğu 23 dönümlük arazi, Aşhan Yemek Gıda ve Turizm A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı tarafından satın alındı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binası ve arazisi 67 yıl sonra satıldı

67 yıldır Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mülkiyetinde olan binanın 20 milyon dolara satın alındığı ve otel yapılacağı iddialarına yanıt veren Hancı; 20 milyon doların çok üzerinde bir fiyata satın alındığını belirterek; "Ankara'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçilik binasının bulunduğu 23 dönüm araziyi gıda ve turizm alanında faaliyet gösteren Aşhan Yemek Gıda ve Turizm A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı (46) satın aldı. 67 yıldır ABD'ye ait olan yapının fiyatı ise merak uyandırdı. 20 milyon dolar iddialarının asılsız olduğunu belirten Hancı, konuyla ilgili SABAH'a konuştu.

20 MİLYON DOLAR İDDİALARI ASILSIZ

Aslen Trabzonlu olan Hancı, "Gizlilik anlaşması nedeniyle net bir rakam veremiyorum. Kim, nereden, nasıl böyle bir rakam çıkardı, bilmiyorum ama keşke 20 milyon dolara alabilseydik. Bu rakama satın almak mümkün değil, bunun çok daha üzerinde bir rakam." dedi.

ANKARA'YA YAKIŞAN BİR PROJE OLACAK

Yaklaşık 8 ay önce satış işlemlerinin başladığını kaydeden Hancı, bina ile ilgili otel yapılacağı iddialarını ise şu şöyle yanıt verdi: "Henüz net bir karar vermiş değiliz, ne yapılabilir diye bakacağız, Ankara'nın kent dinamikleri ile istişare edip, nihayetinde Ankara'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceğiz."

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği binası ve arazisi 67 yıl sonra satıldı
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