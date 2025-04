Abdül Samet’i annesiz bırakan sürücüye 15 yıl istendi

HER GÜN ANNESİNİ SORUYOR

Kazada hayat arkadaşını kaybeden Rafet Özkan, oğlunun her gün annesini sorduğunu söyledi. Sürücünün çok hızlı bir şekilde araba kullandığını hatta başka bir araçla yarış yaptıklarını ileri süren Özkan, "Oğlum her gün annesini soruyor. Verecek cevap bulamıyorum. Sürekli annesi ile birlikte olduğu için onu çok özlüyor. Annesi olmadan ilk bayramı geçiriyor. Acımız ilk gün ki gibi taze. Hala canımız yanıyor. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.