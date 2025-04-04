Abdül Samet’i annesiz bırakan sürücüye 15 yıl istendi

Kaza, geçtiğimiz yıl 25 Ekim'de Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Ehliyetiz olduğu öğrenilen Doğan Çelik (19) idaresindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile Fadimana Özkan'ın oğlu Abdül Samet Özkan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'ENGELLİ OĞLUNU GEZMEYE GÖTÜRMÜŞ'
Fadimana Özkan'ın yüzde 93 oranında zihinsel ve bedensel engelli oğlu Abdül Samet'i evde sıkıldığı için her gün arabayla gezmeye çıkardığı, kazadan yarım saat önce yine evden çıktıkları, markete uğradıktan sonra eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Tutuksuz yargılanan sürücü Doğan Çelik hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede yer alan trafik bilirkişi raporunda Fadimana Özkan'ın asli kusurlu Doğan Çelik'in ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
HER GÜN ANNESİNİ SORUYOR
Kazada hayat arkadaşını kaybeden Rafet Özkan, oğlunun her gün annesini sorduğunu söyledi. Sürücünün çok hızlı bir şekilde araba kullandığını hatta başka bir araçla yarış yaptıklarını ileri süren Özkan, "Oğlum her gün annesini soruyor. Verecek cevap bulamıyorum. Sürekli annesi ile birlikte olduğu için onu çok özlüyor. Annesi olmadan ilk bayramı geçiriyor. Acımız ilk gün ki gibi taze. Hala canımız yanıyor. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.