Abdül Samet’i annesiz bırakan sürücüye 15 yıl istendi

Kaza, geçtiğimiz yıl 25 Ekim'de Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Ehliyetiz olduğu öğrenilen Doğan Çelik (19) idaresindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile Fadimana Özkan'ın oğlu Abdül Samet Özkan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fadimana Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



'ENGELLİ OĞLUNU GEZMEYE GÖTÜRMÜŞ'

Fadimana Özkan'ın yüzde 93 oranında zihinsel ve bedensel engelli oğlu Abdül Samet'i evde sıkıldığı için her gün arabayla gezmeye çıkardığı, kazadan yarım saat önce yine evden çıktıkları, markete uğradıktan sonra eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.