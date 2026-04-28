Abdülhamid Han’ın yadigârı kütüphanenin başköşesinde

Marangozluğa olan ilgisiyle bilinen Sultan II. Abdülhamid Han
, Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde kendi elleriyle bir eser yaptı ve bunu 1884'te kurulan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'ne hediye etti. O gün bugündür aynı yerde muhafaza edilen bu eser, zarif işçiliğiyle hayran bırakıyor. Kütüphane Müdürü Salih Şahin, "Abdülhamid Han, bu kütüphanenin kuruluşundaki her aşamada hem maddi hem manevi desteğini hiç esirgememiştir. Kütüphaneyle ilgili hem Avrupa ülkelerinden hem de Balkanlar
ve diğer İslam dünyasından Latince ve Osmanlıca kitaplar getirmiştir. Onun çabalarıyla kütüphane kısa süre içerisinde büyük bir koleksiyona sahip olmuştur" dedi. İHA