Giriş Tarihi: 28.04.2026

Abdülhamid Han’ın yadigârı kütüphanenin başköşesinde

Abdülhamid Han’ın yadigârı kütüphanenin başköşesinde
Marangozluğa olan ilgisiyle bilinen Sultan II. Abdülhamid Han, Yıldız Sarayı'ndaki atölyesinde kendi elleriyle bir eser yaptı ve bunu 1884'te kurulan Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'ne hediye etti. O gün bugündür aynı yerde muhafaza edilen bu eser, zarif işçiliğiyle hayran bırakıyor. Kütüphane Müdürü Salih Şahin, "Abdülhamid Han, bu kütüphanenin kuruluşundaki her aşamada hem maddi hem manevi desteğini hiç esirgememiştir. Kütüphaneyle ilgili hem Avrupa ülkelerinden hem de Balkanlar ve diğer İslam dünyasından Latince ve Osmanlıca kitaplar getirmiştir. Onun çabalarıyla kütüphane kısa süre içerisinde büyük bir koleksiyona sahip olmuştur" dedi. İHA
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Abdülhamid Han’ın yadigârı kütüphanenin başköşesinde
