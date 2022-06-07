Haberler Yaşam Haberleri Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri
Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:53

Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri

Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri

Abdurrahim Karakoç ölüm yıl dönümünde şiirleri ve geride bıraktığı eserlerle anılıyor. Mihriban, Gökçekimi, Anadolu Sevgisi, İncitme gibi eserleriyle tanınan usta şair, bestelenmiş eserleriyle adını günümüze kadar yaşatmıştır. Ünlü şairin hayat hikayesi ve eserleri “Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü?” sorularıyla inceleniyor. İşte Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri…

Abdurrahim Karakoç şiirleri ile Türk edebiyatında derin izler bırakmış, bestelenen bu eserleri aracılığıyla nesilden nesile adını yaşatmış bir şairdir. Bugün ölüm yıl dönümü dolayısıyla anılan ünlü şair; Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü, hastalığı neydi gibi sorularla araştırılıyor. Deneme yazıları da bulunan ancak daha çok şiirleriyle nam salan ünlü isim gazeteci kimliğiyle de tanınmaktadır. İşte Mihriban'ın şairi Abdurrahim Karakoç'un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri…

ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

Şair Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraş Elbistanlıdır. Abdurrahim Karakoç'un, Bahaettin ve Ertuğrul, Osman, Nafız adında dört kardeşi var.

Abdurrahim Karakoç'un Pakize Karakoç'tan Mihriban, Türk İslam ve Enderhan adında üç çocuğu var.

ABDURRAHİM KARAKOÇ HAYATI

1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş'ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964 yılında yayımlandı.

ABDURRAHİM KARAKOÇ NE ZAMAN VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Abdurrahim Karakoç'un akciğerleri enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon sebebiyle uzun bir dönem tedavi gördü. Ancak 7 Haziran 2012 yılında, 80 yaşındayken hayatını kaybetti.

ABDURRAHİM KARAKOÇ ŞİİRLERİ

Şiir

Mihriban (1960)

Hasan'a Mektuplar (1965)

Eli Kulakta (1969)

Vur Emri (1973)

Kan Yazısı (1978)

Suları Islatamadım (1983)

Beşinci Mevsim (1985)

Dosta Doğru, Akıl Karaya Vurdu (1994)

Yasaklı Rüyalar (2000)

Gökçekimi (2000)

Gerdanlık - I (2000)

Gerdanlık - II (2002)

Parmak İzi (2002)

Yağmur Yerden Yağar (2002)

Anadolu'da Bahar (2007)

Deneme

Düşünce Yazıları (1990)

MİHRİBAN ŞİİRİ

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban!

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban!

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lâmbamda titreyen alev üşüyor

Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban!

Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban!

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk değince ötesini arama

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban!

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtın tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban!

Tarife sığmıyor aşkın anlamı

Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı

Çözemedim çözülmüyor Mihriban!

Abdurrahim Karakoç

UNUTURSUN MİHRİBANIM

"Unutmak kolay mı? " deme

Unutursun Mihriban'ım.

Oğlun, kızın olsun hele

Unutursun Mihriban'ım.

Zaman erir kelep kelep..

Meyve dalında kalmaz hep.

Unutturur birçok sebep

Unutursun Mihriban'ım.

Yıllar sinene yaslanır

Hâtıraların paslanır.

Bu deli gönlün uslanır...

Unutursun Mihriban'ım.

Süt emerdin gündüz-gece

Unuttun ya, büyüyünce...

Ha işte tıpkı öylece

Unutursun Mihriban'ım.

Gün geçer, azalır sevgi

Değişir her şeyin rengi.

Bugün değil, yarın belki

Unutursun Mihriban'ım.

Düzen böyle bu gemide

Eskiler yiter yenide.

Beni değil, sen seni de

Unutursun Mihriban'ım.

(Dosta Doğru)

Abdurrahim Karakoç

AŞK HİKAYESİ

Başımdan bir kova sevda döküldü

Islanmadım, üşümedim, yandım oy!

İplik iplik damarlarım söküldü

Kurşun yemiş güvercine döndüm oy!

Yağmur yorgan oldu, döşek kar bana

Anladım ki kendi gönlüm dar bana

Alev dolu bardakları yâr bana

Sunuverdi içtim içtim kandım oy!

Sevgi ektim, naz biçmeye çalıştım

Ne zamana, ne kendime alıştım

Kırk senede yedi hasret bölüştüm

Yedi dünya bana düştü sandım oy!

Gönül şahinimi yordum gerçeğe

Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe

Teselliden kanat kırdım gerçeğe

Tecellinin sinesine kondum oy!

(Yasaklı Rüyalar)

Abdurrahim Karakoç

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Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri
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