Abdurrahim Karakoç kimdir, ne zaman öldü? Mihriban’ın şairi Abdurrahim Karakoç’un şiirleri, hayatı ve en güzel eserleri

ABDURRAHİM KARAKOÇ HAYATI

1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş'ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964 yılında yayımlandı.

ABDURRAHİM KARAKOÇ NE ZAMAN VE NEDEN VEFAT ETTİ?

Abdurrahim Karakoç'un akciğerleri enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon sebebiyle uzun bir dönem tedavi gördü. Ancak 7 Haziran 2012 yılında, 80 yaşındayken hayatını kaybetti.