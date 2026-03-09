ABD’ye kaçak göçmen gönderen şebekeye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüphelinin mağdurları para karşılığında yasal olmayan yollarla ABD'ye gönderdiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla yapılan incelemelerde, şüphelilere para göndererek yasa dışı yollarla ABD'ye giden 298 mağdurun bulunduğu ve ABD'ye giriş yaptıkları bilgisi teyit edildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, Türkiye'de bulunan İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. 4 şüpheli hakkında bugün sabahın ilk ışıklarında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tüm suç türlerinde olduğu gibi göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaların kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğü de bildirildi.