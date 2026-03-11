ABD’ye kaçak göçmen gönderen şebekeye operasyon! 4 tutuklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, mağdurları para karşılığında yasal olmayan yollarla ABD'ye gönderen 6 şüpheli tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla yapılan incelemelerde, şüphelilere para göndererek yasa dışı yollarla ABD'ye giden 298 mağdurun bulunduğu ve ABD'ye giriş yaptıkları bilgisi teyit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, Türkiye'de bulunan İ.K., E.S., M.S. ve D.C.S. hakkında Pazartesi Günü yapılan operasyonda gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 4 şüpheli tutuklandı.