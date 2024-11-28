Abidin hayata tutunamadı

Nurdağı ilçesinin Kurudere Mahallesi'nde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında Arzu Kuş ve oğlu Abidin Kuş dumandan etkilenerek zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin Kuş, durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Abidin Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük yaşta ölümüyle ailesini yasa boğan Abidin Kuş'un cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kurudere mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.