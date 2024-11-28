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Giriş Tarihi: 28.11.2024 15:54 Son Güncelleme: 28.11.2024 16:06

Abidin hayata tutunamadı

Gaziantep’te 5 gün önce bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve Gaziantep Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan 3 yaşındaki Abidin Kuş, hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Abidin hayata tutunamadı

Nurdağı ilçesinin Kurudere Mahallesi'nde, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında Arzu Kuş ve oğlu Abidin Kuş dumandan etkilenerek zehirlendi. Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abidin Kuş, durumunun ağır olması nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Abidin Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük yaşta ölümüyle ailesini yasa boğan Abidin Kuş'un cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kurudere mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Abidin hayata tutunamadı
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