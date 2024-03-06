Haberler Yaşam Haberleri Abrazyon Nedir? Dişte Abrazyon Ne Demek, Sebepleri Neler?
Giriş Tarihi: 6.3.2024 15:22 Son Güncelleme: 6.3.2024 15:22

Abrazyon Nedir? Dişte Abrazyon Ne Demek, Sebepleri Neler?

Besinleri yutma ve sindirme hazırlık aşamasında çiğneme metodu ile keserek ve ezerek besinlerin mekanik biçimde yıkımında görev alan organlara diş denir. Her birinin farklı ve belirli işlevi olduğu; kesici diş, küçük azı dişi, azı dişi ve köpek dişi olmak üzere dört tip diş bulunur. Dişlerde zaman içerisinde çeşitli problemler çıkabilir. Bu problemlerden biri de abrazyondur. Bu nedenle abrazyon nedir, dişte abrazyon ne demek ve sebepleri nelerdir gibi soruların yanıtlarının bilinmesi önemlidir.

Abrazyon Nedir? Dişte Abrazyon Ne Demek, Sebepleri Neler?

Diş üzerinde oluşan problemler, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bakteriler, dış etkenler derken pek çok sebep bulunabilir. En yaygın görülen diş problemlerinden biri de abrazyondur. Abrazyon yaşamamak için abrazyon nedir, dişte abrazyon ne demek, sebepleri neler gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Abrazyon Nedir?

Dişlerde, çiğneme basıncının dengesiz ve fazla olması sebebi ile yüzeylerin aşınmasına abrazyon adı verilir. Abrazyon, bazı mekanik nedenlerden dolayı, diş yüzeyinde doku kaybı yaşanmasına denilir. Günümüzde pek çok insan farkında olmadan abrazyona sebep olabilecek alışkanlıklara sahiptir. Abrazyon durumu, uzun bir sürecin sonunda kendini gösterir.


Dişte Abrazyon Sebepleri Neler?

Dişte abrazyona sebep olan çeşitli alışkanlıklar bulunur. Bu alışkanlıklar diş sıkma ve diş gıcırdatmadır. Diş gıcırdatma ve diş sıkma sonucunda diş yüzeylerinde aşınma meydana gelir. Dişlerin kullanımına bağlı olarak ağıza alınan ürünler nedeni ile oluşan sürtünmeden de doku kaybı yaşanabilir. Ayrıca mesleki nedenlerden dolayı doku kaybı yaşanabilen durumlar da söz konusu olabilir.

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Abrazyon Nedir? Dişte Abrazyon Ne Demek, Sebepleri Neler?
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