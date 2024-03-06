Diş üzerinde oluşan problemler, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bakteriler, dış etkenler derken pek çok sebep bulunabilir. En yaygın görülen diş problemlerinden biri de abrazyondur. Abrazyon yaşamamak için abrazyon nedir, dişte abrazyon ne demek, sebepleri neler gibi soruların yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Abrazyon Nedir?

Dişlerde, çiğneme basıncının dengesiz ve fazla olması sebebi ile yüzeylerin aşınmasına abrazyon adı verilir. Abrazyon, bazı mekanik nedenlerden dolayı, diş yüzeyinde doku kaybı yaşanmasına denilir. Günümüzde pek çok insan farkında olmadan abrazyona sebep olabilecek alışkanlıklara sahiptir. Abrazyon durumu, uzun bir sürecin sonunda kendini gösterir.



Dişte Abrazyon Sebepleri Neler?

Dişte abrazyona sebep olan çeşitli alışkanlıklar bulunur. Bu alışkanlıklar diş sıkma ve diş gıcırdatmadır. Diş gıcırdatma ve diş sıkma sonucunda diş yüzeylerinde aşınma meydana gelir. Dişlerin kullanımına bağlı olarak ağıza alınan ürünler nedeni ile oluşan sürtünmeden de doku kaybı yaşanabilir. Ayrıca mesleki nedenlerden dolayı doku kaybı yaşanabilen durumlar da söz konusu olabilir.