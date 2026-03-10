Haberler Yaşam Haberleri Aç bırakılan köpeklerin birbirini yediği barınakta bir skandal daha
Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:27

Aç bırakılan köpeklerin birbirini yediği barınakta bir skandal daha

Bursa’da CHP’li Gemlik Belediyesine ait barınakla ilgili sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvan severleri harekete geçirdi. Köpek çığlıklarının duyulduğu görüntüleri izleyen onlarca hayvan sever barınak önünde toplanırken, kimsenin barınağa alınmaması dikkat çekti. Aynı barınakta daha önce de büyük bir skandal yaşanmış, aç bırakılan köpekler birbirini yemişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediyeye ait Umurbey Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi önünde kaydedilen görüntülerde içeriden gelen acı dolu hayvan sesleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde barınak alanına bir çöp kamyonunun girdiği de görülürken, bazı hayvanların kamyona atıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Barınaktan geldiği öne sürülen çığlıkların nedenini bilmek isteyen ve barınak önünde toplanan hayvan severler, barınağa girmek istemelerine rağmen içeriye alınmadı. Barınak önünde yaklaşık 5 saattir beklediklerini belirten hayvan severler, içeriden gelen hayvan sesleri nedeniyle endişe duyduklarını dile getirdi.

AÇ BIRAKILAN KÖPEKLER BİRBİRİNİ YEMİŞTİ

CHP'li Belediyeye ait aynı barınakta, 2 yıl önce kaydedilen skandal görüntülerde, aç bırakıldıkları iddia edilen köpeklerin birbirini yedikleri anlar kameralara yansımıştı. Barınağı ziyaret eden bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepkilere neden olmuştu.

