Aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Doğu Karadeniz'de aç kalan ayılar, girdikleri yayla evinde büyük hasara yol açtı. Trabzon ile Gümüşhane arasında, 2 bin 300 metre rakımdaki Kadırga Yaylası çevresinde bulunan obalarda etkili olan ağır kış şartları, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aç kalan ayılar, yaylacılara ait evlerin kapı ve pencerelerini parçalayarak içeri girerken, bazı evlerde içeride mahsur kalınca daha büyük tahribata yol açtı. Bölgede bu yıl kar kalınlığının yer yer 5-6 metreye ulaşması, ayıların evlere ulaşmasını kolaylaştırdı. Kar kütlelerini adeta merdiven gibi kullanan ayıların, üst kat pencerelerden ve çatılardan evlere girdiği tespit edildi.