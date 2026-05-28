Acemi kasaplar acile koştu

Giriş Tarihi: 28.05.2026

Kurban Bayramı'nda her yıl olduğu gibi yine kurban kesimi sırasında çok sayıda kişi yaralanarak hastanelere başvurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşanan yaralanmalar sonucu 13 bin 513 kişinin sağlık tesislerine başvurduğunu bildirdi. İstanbul'da kurban kesiminde yaralanan 767 kişinin ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde S.Ş., Erzurum merkez Palandöken ilçesinde ise E.H. kurban keserken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
