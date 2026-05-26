Acemi kasaplara kurban eldiveni

BURSA'DA bıçak imalatı ve satışı yapan Aziz Şen (40), Kurban Bayramı öncesi acemi kasapların kendilerini yaralamalarının önüne geçmek için ürettiği çelik eldivenleri satışa sundu. Özel üretilen çelik eldivenin yoğun talep gördüğünü söyleyen Şen, "Çelik eldiven sayesinde acemi kasapların işleri kolaylaşacak. Böylelikle kurban kesimlerinde ciddi yaralanmaların önüne geçilebilecek" dedi. Çelik eldivenin sadece acemi kasaplar tarafından değil, bu işi meslek edinen kişiler tarafından da güvenlik nedeniyle tercih edildiğini belirten Aziz Şen, "Çelik olduğu için bıçağı elinize kaçırdığınızda yaralanmaları önlüyor" diye konuştu.