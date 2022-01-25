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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:26 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:32

Acemi soyguncu tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Acemi soyguncu tutuklandı

Adana’da bir cep telefonu bayisine silahlı baskın düzenleyen, yüzü kar maskeli 2 kişi, işyeri sahibine silah doğrultup, tezgah üzerindeki dizüstü bilgisayarı almak istedi, başaramayınca da rastgele ateş edip kaçtı.

Adana'da 20 yaşındaki Sedat C., 18 yaşındaki arkadaşı Bayram A. ile birlikte yüzlerini kar maskesiyle gizleyip, bir cep telefonu bayisine silahlı baskın düzenledi. Sedat C., yanında taşıdığı tabancasını çıkartıp, işyeri sahibine doğrultup onu tehdit etti, sonra da tezgah üzerinde yer alan dizüstü bilgisayarı almak istedi, ancak Suriyeli Abdulkadir el-Faris buna karşı çıkınca arbede yaşandı. Bunun üzerine Sedat C., önce işyeri içinde rastgele ateş etti; sonra da suç ortağı ile birlikte kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına da an be an yansıdı. Kameralarından iz süren polis, Sedat C.'yi kıskıvrak yakaladı. "Beceremedik" diyen acemi soyguncu tutuklandı; Bayram A. da her yerde aranıyor.

ARBEDE YAŞANMIŞ
Olay, 28 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Suriyeli Abdulkadir el-Faris'in (26) işlettiği cep telefonu bayisini hedef alan yüzü kar maskeli iki kişi, akşam saatlerinde işyerine baskın düzenledi. Zanlılardan biri, yanında taşıdığı silahı çıkartıp, el-Faris'e doğrultarak onu tehdit etti ve tezgah üzerinde duran dizüstü bilgisayarı almak istedi, ancak el-Faris ona engel olunca arbede yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASI
Soyguncu, elindeki silahla işyerinin içinde rastgele ateş açtı, sonrasında da suç ortağıyla birlikte olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Abdulkadir el-Faris de polisi arayıp yardım istedi. O anlar da işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu görüntülerden yola çıkıp, şüphelilerin peşine düştü.

KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ
Zanlıların kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını da mercek altına alan polisin çabaları sonuç verdi. Olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra maskeleri çıkartan şüphelilerin kimlikleri de tek tek tespit edildi. Bu şahısların da 'kasten yaralama' suçundan sabıkası olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğu belirlendi. Sedat C., evine düzenlenen şok baskınla kıskıvrak yakalanırken, suç ortağınaysa ulaşılamadı.

TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Sedat C., emniyetteki ifadesinde de; "Arkadaşımdan tabanca aldım. Bayram ile birlikte cep telefonu bayisine gittik. Burada tezgahın üzerindeki bilgisayarı almaya çalıştık, ancak beceremeyince de kaçtık" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından, sağlık kontrolünden geçirilip, sonrasında Adana Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şimdi her yerde Bayram A.'yı arıyor.

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Acemi soyguncu tutuklandı
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