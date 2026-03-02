Haberler Yaşam Haberleri Acı haber geldi! Lisede öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.03.2026 18:34 Son Güncelleme: 2.03.2026 19:17

İstanbul’da Çekmeköy’de bulunan bir lisede öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen F.N.Ç., hayatını kaybetti.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir lisede 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli F.S.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci F.S.B.'nin yanında bulundurduğu bıçakla 2 öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı aktarılarak, "Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır.

Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRETMENDEN ACI HABER!

Lisede öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen F.N.Ç., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

