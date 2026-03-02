Acı haber geldi! Lisede öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir lisede 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.