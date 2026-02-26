Haberler Yaşam Haberleri Acı üstüne acı: Cenaze töreninde kamyon kazası: 1 kadın ağır yaralı
Giriş Tarihi: 26.02.2026 15:14

Acı üstüne acı: Cenaze töreninde kamyon kazası: 1 kadın ağır yaralı

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde cenaze töreni sırasında meydana gelen trafik kazasında hafriyat kamyonun çarptığı 58 yaşındaki bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Görele'de bir beton firmasına ait taş ocağında çalışan Öner K. yönetimindeki hafriyat kamyonu, cenaze nedeniyle kalabalığın bulunduğu yol güzergâhında seyir halindeyken cenazeye katılan Medine Kodalak'a (58) çarptı. Kamyonun tekerlekleri bacaklarının üzerinden geçen talihsiz kadın ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Medine Kodalak, önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kodalak yapılan müdahalenin ardından tedavisi için Trabzon Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

