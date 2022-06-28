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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:33 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:33

Acıbadem Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Acıbadem Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan, Kadıköy ilçesi sınırları dahilinde bir mahalle olan Acıbadem, önemli noktalardan bir tanesidir. Kuzeyinde, Üsküdar ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi bulunmaktadır. Acıbadem Köprüsü, semtin ortasından geçen D-100 karayolunun üzerindedir. Acıbadem Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Merak edenler için yol tarifi hazırladık. Acıbadem Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte tüm detaylar…

Osmanlı saray mensuplarının, sultanların, şehzadelerin, paşaların köşklerinin bulunduğu Acıbadem, günümüzde yoğun yerleşme alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişin izlerini taşıyan yapılar ve mekanlar olduğu için tarihi bir bölgedir. Acıbadem semti, ulaşım açısından oldukça verimli bir bölgede bulunduğu için oldukça çok ziyaretçi almaktadır. Acıbadem Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Eğer Acıbadem'e gitmek istiyorsanız bilmeniz gerekenleri hazırladık. Acıbadem Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte yanıtı.

Acıbadem Metrobüs Durağı Nerede?

Acıbadem Metrobüs Durağı İstanbul'un Kadıköy ilçesi sınırları dahilinde bulunan Acıbadem mahallesinde bulunmaktadır. Acıbadem Metrobüs durağı semtin Küçük Çamlıca'ya yakın kısmında, köprü yolu üzerindedir.

Acıbadem Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Otobüs: BEYLİKDÜZÜ- SÖĞÜTLÜÇEŞME

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4

Minibüs / Dolmuş: D-36, MİNİBÜS: C-71

  • Kadıköy'den ve Üsküdar'dan hareket edip Acıbadem Caddesi'ni kat eden İETT otobüsleri bulunmaktadır.
  • Kadıköy'den ve semtin yalnızca üst kısımlarından geçen Üsküdar'dan hareketli Acıbadem minibüsleri mevcuttur.
  • D100 karayolundan gelecekler için Kadıköy ve Üsküdar'dan kalkıp D100 karayolunu takip eden herhangi bir toplu taşıma aracına binebilirsiniz.

Acıbadem Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Acıbadem Metrobüs durağı semtin Küçük Çamlıca'ya yakın kısmında, köprü yolu üzerinde bulunmaktadır. Buradan inerek Acıbadem Köprüsü'nün altında yer alan Kadıköy-Kartal (M4 hattı) metrosuna ulaşabilirsiniz.

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Acıbadem Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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