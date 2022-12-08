CTE Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Konu ile alakalı Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama geldi. Peki; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?