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Giriş Tarihi: 8.12.2022 16:48

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü cezaevi izinleri hakkında açıklama yaptı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

CTE Açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Konu ile alakalı Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama geldi. Peki; Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama geldi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 30 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

Açık cezaevi izinleri 15 Nisan 2020 tarihinde başlatılmıştı. Son olarak 30 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresiyle ilgili açıklama geldi.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin süreleri, 30 Kasım'dan itibaren 2 ay uzatıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, bitti mi?
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