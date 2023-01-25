Açık Dünya Oyunu Ne Demek? Mobil ve PC İçin En İyi Açık Dünya Oyunları Listesi

Dünyada teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte, tüm dünyanın oynayabildiği birçok oyun geliştirilmiştir. Peki açık dünya oyunu ne demektir? Bu ve bunun gibi sorular ilgilileri tarafından çokça sorulan ve merak edilen sorulardandır. Mobil ve PC için de uygun geliştirilmesiyle birlikte en iyi açık dünya oyunları listesi de herkesin merak konusu olmuştur. Bu yazımızda açık dünya oyunları ile ilgili tüm ayrıntılara rahatlıkla ulaşabilir, sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Open World- Açık Dünya Oyunu Ne Demektir?

Açık dünya oyunlar, oyunculara büyük bir haritayı dilediklerince gezme imkanı sunan ve sanal bir dünyayı serbestçe dolaşabildikleri video oyunlardır. Seviye tasarımı kavramının bir türüdür. "Açık dünya" teriminin net bir tanımı olmasa da açık dünyanın en yaygın kullanımı, tamamen ölçeklendirilmiş ve sürekli olan büyük bir oyun dünyasında serbestçe dolaşan dış mekân keşfi sunan bazen "kum havuzu" bazen de "serbest dolaşım"ın yerine kullanılmaktadır. Serbest dünya ve serbest dolaşım terimleri oyun ortamını ifade etmektedir ve daha çok doğrusal seviye tasarımlarında yaygın olan görünmez duvarlar ve yükleme ekranlarına karşılık, yapay engellerin bulunmamasını kastetmektedir. Kum havuzu terimi daha çok bir oyunun mekaniğine ve yapma yöntemine atıfta bulunmaktadır. Oyunda serbest dolaşım sayesinde süre uzunca kullanılabilmektedir ve bu da oyunun kısaca bitmemesini sağlamaktadır. Açık dünya oyunları genel olarak aşağıda yer alan unsurları barındırmaktadır:

Oyuncun hedeflere özgürce erişebileceği ve keşfedebileceği sınırlı kısıtlamalara sahip serbest dolaşım ortamı bulundurması,

Oyuncunun ne yaptığına bakılmaksızın dünyanın hareket halinde olduğu gerçek zamanlı bir dünyaya sahip olması

Küçük bir yerle sınırlandırılan oyunlardan farklı olarak, büyük bir şehir veya ada büyüklüğünde bir ortama sahip geniş bir dünya kurulması,

Yoğunlukla taşıtların kullanıldığı oyunlardan farklı olarak, bir dünyanın çoğunlukla yaya olarak geçilebildiği yaya geçişi bulundurması,

İç mekan oyunlarından farklı olarak oyun ortamının çoğunu oluşturan bir dış mekâna sahip olması,

Oyuncuya birinci / üçüncü şahıs perspektifinde keşfedebileceği gerçek zamanlı bir 3D ortam oluşturulmuş dünya ve 3D grafikler sağlaması.

Açık Dünya Oyunlarda Harita Sınırı Nasıldır?

Açık dünya oyunlarda dünyayı bitirmek neredeyse imkansız olmakla beraber oyundaki teknik kısıtlamalardan dolayı haritanın doğal olarak bir yerde son bulması gerekir. Oyunun dünyasında ana görevlerin yanında birçok yan görevde yapabilmesiyle, oyun yapımcıları, bu problemi genel olarak geçilemeyen dağlar veya bitmeyen okyanuslarla çözer. Oyuncu, haritanın sonuna gelince okyanusu bitiremeyeceği veya çok engelli dağları aşamayacağı için belli bir yerden sonra dışarı çıkamaz. Gidilebilecek yerlerin sınırı oyuncuya verilen özgürlüğü kısıtlayabilir ancak "açık dünya" diyebilmek için gereken belirli bir harita büyüklüğü de bulunmamaktadır. "Açık dünya" terimi, oynanışın kapalı mekân zindanları ile sınırlı olduğu oyunlara veya ölçeklendirilmemiş dış dünya haritalarına sahip oyunlara atıfta nadiren kullanılır.

Açık Dünya Oyunlarını Telefonda Oynayabilir Miyiz?

Genelde açık dünya oyunları PC platformu ile sıkça gündeme gelmektedir ancak açık dünya oyunları mobil platformda da oldukça revaçtadır. İster parayla ister ücretsiz olarak oynanabilen birçok açık dünya oyunu mevcuttur.

Mobil ve PC için en iyi ücretli ve ücretsiz açık dünya oyunları listesi

Arcane Legends (Mobil)

Don't Starve: Shipwrecked (Mobil)

Evil Lands (Mobil)

Forsaken World: Gods and Demons (Mobil)

Genshin Impact (Mobil)

LifeAfter (Mobil)

Sky: Children of the Light (Mobil)

Assassin's Creed Valhalla (PC)

Batman: Arkham Knight (PC)

Far Cry 5 (PC)

Forza Horizon 4 (PC)

Grand Theft Auto 5 (PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim (PC)

The Witcher 3: Wild Hunt (PC)

Sadece PC'de oynanabilen en iyi açık dünya oyunları aşağıdaki gibidir:

Watch Dogs 2

Dying Light

Far Cry 5

Horizon Zero Dawn

Assassin's Creed: Origins

Ghost of Tsushima

Assassin's Creed Odyssey

Dragon Age: Inquisition

Fallout: New Vegas

Red Dead Redemption 2

Fallout 4

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim

Minecraft

Shadow of the Tomb Raider

Cyberpunk 2077