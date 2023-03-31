Açık Hava Filtresi Nedir? Açık Hava Filtresi Ne İşe Yarar, Performansı Etkiler Mi?

Açık hava filtresi nedir sorusu, araç sahipleri arasında yaygın ve merak edilen bir husustur. Sıklıkla merak edilen bu konu ilk başta Açık hava filtresi performansı etkiler mi sorusunu akıllara getiriyor. Araç performansını arttırmak için akla ilk gelen bu işlem çoğu araçta uygulanmaktadır. Faydası olduğu kadar zararı da olan bu işlem kaç beygir artırır işte tüm cevaplar…

Açık Hava Filtresi Nedir?

Motorlarda araçların harekete geçirmesi için gerekli olan reaksiyonu oluşturmasında belli bir miktar oksijenin yanma odasına girmesi gerekir. Motora hava yoluyla giren oksijenin yanında zararlı parçaların da girmemesi için araçlarda hava filtresi bulunur. Zararlı parçaların girmesini engelleyen hava filtresi sıkı olduğu için hava akışını da belli bir ölçüde engeller. Açık hava filtresi ise yanma odasına daha çok hava girmesini sağlar. Daha geniş gözeneklere sahip olmasından dolayı açık hava filtresi, içeriye giren hava akışını arttırır. Zaten araçlarda bulunan hava filtresi, açık hava filtresiyle değiştirilerek performansın arttırılmasında yardımcı rolü oynar.

Açık Hava Filtresi Ne İşe Yarar?

Gözenekleri normal filtrelere nazaran daha büyük olan açık hava filtreleri daha fazla havanın emilmesini sağlar. Bu sayede yanma odasına daha fazla hava girer. Aynı zamanda motordaki silindirlerin performansı da artışa geçer. Bu sebeple beygir gücünde artış meydana gelir. Yüzey alanı geniş olan bu filtre sisteminde emiş esnasında araç sesinin yüksek çıkmasını sağlar. Kısaca özetlemek gerekirse:

Motora daha fazla hava akışı sağlar.

Silindirlerin verimini arttırır.

3 ila 5 kadar beygir gücü artışı sağlar

Yakıtın azami seviyede oksijenle ateşlenmesi sağlar.

Çekiş gücünde artış meydana getirir.

Araç hızlanma süresi azalır.

Geniş gözeneklerden ötürü daha rahat temizlenen açık hava filtreleri çabuk kirlenir ve temizlik açısından ihmal edilmemesi gerekir. Daha rahat sökülüp takılabilinen açık hava filtreleri temizlik işlemi açısından araç sahiplerine kolaylık sağlar.

Açık Hava Filtresi Performansı Etkiler Mi?

Açık hava filtresinin hava emiş alanı fazla olmasından dolayı araç performansını olumlu yönde etkiler. Daha fazla havayı içeri alarak hava, soğuk bir halde önce motora daha sonra silindirlere ulaşır. Böylece silindirlerdeki yanma seviyesi en yükseğe çıkar. Bu sayede beygir gücü artar. Genel olarak araç üzerinde %4'e kadar güç artışı sağlar ve araçların çekişini arttırır. Açık hava filtreleri performansı etkilediği kadar bakım rutinlerinin de ihmal edilmemesi gerekir. Halihazırda geniş gözenekleri bulunduğundan motora ulaşan küçük partiküller araçta ciddi sorunlara yol açabilir.