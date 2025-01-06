Valilik giriş katında hizmet vermeye devam eden Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne bizzat gelerek veya elektronik ortamda yapılan vatandaş başvuruları açık kapı sorumluları tarafından elektronik sisteme kaydedilip konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek 7 iş günü içinde cevaplandırılıyor ve başvuru sahibine de SMS yoluyla bilgilendirme yapılıyor.

"Açık Kapı - Milletin Kapısı" anlayışı ile vatandaş memnuniyet odaklı çalışmalarını sürdürülen Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nce 2024 yılında toplam 6 bin 707 başvuru alındı, başvuruların yüzde 99,9'sı sonuçlandırıldı. Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı da 42 bin 945 oldu.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde yine belirli periyotlarla Vali Ziya Polat'ın Başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de hazır bulunduğu Açık Kapı Halk Günü Toplantıları düzenleniyor. Toplantılarda vatandaşlarca Vali Polat'a yüz yüze ilettiği istek ve önerileri ilgili kurumlara sevki ve takibi yapılmakta olup başvurulara hızlı bir şekilde çözüm sağlanıyor. Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nden yapılan çağrıda, "Açık Kapı, Milletin Kapısı sloganıyla şikayet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşlarımızı sorunlarına çözüm ortağı olabilmek için Valiliğimiz giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bekliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.