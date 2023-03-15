Açıköğretim Askerlik Tecil Ediyor Mu? Açıktan Üniversite Okurken Askerlik Tecil Edilir Mi, Nasıl Yapılır?

Öğrencilerin 29 yaşını geçmemek şartıyla mezun oluncaya kadar, açık öğretim askerlik tecil ettirmeleri mümkündür. Açık öğretim askerlik tecil eder mi cevabı, evettir. Tecil işlemleri için istenen belgeler ile birlikte müracaat edildiği takdirde yapılabilir bir işlemdir. Açık öğretim askerlik tecil eder mi diye araştıranlar, bu eğitim kurumu aracılığıyla bunun yapılabildiğini öğrenmelidir. Açıktan üniversite okurken askerlik tecili nasıl yapılır?

Açık Öğretim Askerlik Tecil Eder mi?

Lise veya üniversite eğitimine uzaktan devam eden öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de askerliği ertelemedir. Askerlik kanununa göre (111-35/c), açık öğretim liselerinin askerliği tecil ettirme hakları bulunur. Aynı şekilde, ön lisans ve lisans eğitimi veren açık öğretim kurumlarından da tecil ettirmek mümkündür. Açıktan lise okuyanların bunun için öncelikle, Açıköğretim Lisesi'nin işlerini yürüten Anadolu liselerinden veya Halk Eğitim Merkezlerinden Ek.C2 belgelerini almaları gerekir. Daha sonra ilgili askerlik şubelerine tecil ettirme için müracaat etmelidirler. Aktif, donuk veya silik fark etmeksizin, her öğrencinin bu belgeyi alması mümkündür.

Açık Öğretim Askerliği Nasıl Tecil Eder?

Açıköğretim Üniversitesi öğrencileri, askerliği en fazla 29 yaşını tamamlayana ve mezun oluncaya kadar erteleme hakkına sahiptirler. Açık öğretim sistemine kayıtlı olan her erkek öğrencinin eğitim durumu, düzenli olarak Askeralma Dairesi Başkanlığına (ASAL) gönderilir. Zamanı geldiği halde askerlik tecil için başvuru yapmayanlara ise para cezası uygulanır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için zamanında müracaat edilmelidir. Bunun için öğrencilerin ilk olarak AÖF bürolarına başvurmaları ve "Öğrenci Durum Belgesi" (Ek.C2) almaları gerekir. Posta ile almak isteyenler ise AÖF bürosuna dilekçe yazmalıdırlar. Böylece Ek.C2 belgeleri bağlı oldukları askerlik şubesine gönderilir. Ancak belgenin kabul edilmesi tamamen askerlik şubesine bağlıdır. Askerliği tecil ettirmek için istenen belgeler ise şunlardır:

Mezuniyet diploması (4 adet fotokopi)

Kimlik belgesi (4 adet fotokopi)

Vesikalık fotoğraf (6 adet)

Varsa ehliyet belgesi (2 fotokopi)

Kimlerin Askerliği Tecil Edilir?

Askerliği tecil ettirmek için zorunlu olan bazı şartlar bulunur. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır.

1.Lise veya üniversite öğrencileri okullarına devam ettikleri ve 29 yaşını bitirmedikleri sürece askerliklerini erteleyebilirler.

2.Ülkemizde veya yurt dışında eğitimine devam edenlerin (staj, yüksek lisans, doktora), 33 yaşına kadar tecil ettirme hakları vardır.

3.Abisi veya kardeşi askerlik yapanların, kardeşlerinin askerliği bitene kadar erteleme hakları bulunur.

4.Lisanslı sporcular 33 yaşına kadar erteleyebilirler.

5.Kilo problemi olanlar bir diğer yıla kadar tecil ettirebilirler.

6.Başarılı oldukları bağlı bulundukları kurumlar tarafından onaylanan bilim insanları, askerliklerini 36 yaşına kadar tecil ettirme imkanına sahiptirler.

7.Yurt dışında herhangi bir ülkede çalışma ve oturma izni almış olanlar, askerliklerini 38 yaşına kadar erteleyebilirler.

8.Yoklama Heyeti'nin muayenesi sonucu tedavi edilebilecek bir hastalığı olduğu kanıtlananların tecil ettirmeleri mümkündür.