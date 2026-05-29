Acil serviste bıçaklı dehşet

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne giden S.T. (19), vatandaşları rahatsız edince güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen S.T, tepki gösterince, taraflar arasında tartışma çıktı. S.T, cebinden çıkardığı bıçakla ki güvenlik görevlileri B.S. ve N.Ş.'yi yaraladı. Acil servis çıkışında kendisine engel olmaya çalışan akrabası S.G'yi de kolundan bıçaklayan S.T, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan saldırganın denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıktığı öğrenildi.