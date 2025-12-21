‘Acil yardım butonu’ ile çocuklar güvende

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, çocukların internet ortamındaki risklerden korunması ve dijital okuryazarlığın artırılması için hazırladığı "Çocuklar Güvende" mobil uygulamasının detayları netleşti. SABAH, çocukların, uygulama üzerinden içinde bulunduğu riski nasıl bildireceğini ve yardım isteme yöntemlerini mercek altına aldı.Uygulama ile hem çocukların hem de ebeveynlerin dijital koruma kalkanı olacak. Akran zorbalığı, ihmal, istismar, şiddet ya da siber zorbalığa maruz kalan çocuklar, "Acil Yardım İste" butonu ile ALO 183'e direkt arama yapılabiliyor."Benimle Paylaş" butonu, çocukların internette karşılaştıkları rahatsız edici veya zararlı içeriklerin linki, görsel veya ses kaydı doğrudan Bakanlığa bildirmesine olanak tanıyor. Bu bildirimler, Bakanlığın dijital takip ekipleri tarafından incelenerek, içeriğin engellenmesi veya yasal işlem başlatılması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli çalışmasını sağlıyor.Çocuklar ve ebeveynler için hazırlanan "Danışma Rehberi" ise akran zorbalığı, ihmal ve istismar, dijital riskler, teknoloji bağımlılığıyla baş etme yolları, ebeveyn denetim araçlarının kullanımı ve dijital dünyadaki risklere karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendiriyor.