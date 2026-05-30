Acıların ağır yükü paylaştıkça azalır

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran unutulmadı. Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Narin'in mezarını ziyaret etti. Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Münguzzi de ziyaretçiler arasındaydı. Acılı anne, Narin'in mezarı başında dua etti.

FIRTINADA SIĞINILAN SON LİMAN

Yasemin Minguzzi, Van'da cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesi ve mezarını da ziyaret etti. Minguzzi, Rojin'in babası Ferit Kaya'ya, "Hiçbir bağımız yokken acımızı kendine yük edinen, yabancıyken kardeşten öte duran bir yürek belirdi yanımızda. Ferit Kaya; sen bizim için enkazın altından uzanan o ilk yardım eli, fırtınada sığınılan son liman oldun.

DURUŞUN BİZE NEFES OLDU

Narin'in o masum gülüşü sönmesin diye çırpınırken Rojin'in gidişiyle yüreğimiz yangın yerine döndüğünde, Atlas'ın davasında adaleti ararken ve Gülistan'ın kayıp izlerini sürerken senin gölgen vardı üzerimizde. Ahmetimizin, can parçamızın ardından döktüğümüz her damla yaşta, senin vakur duruşun bize nefes oldu. Kimsenin bakmaya cesaret edemediği o ağır kederin içine daldın, bizim dillerimizdeki dua oldun. Sen, unutulmaya yüz tutmuş bir vicdanın yaşayan kanıtısın. Evlatlarımızı toprağa verirken, adalet için kapıları aşındırırken bir an olsun "yoruldum" demedin. Bu dünya üzerinde insanlığın hala ölmediğini, başkasının acısına kendi canı yanmışçasına ağlayanların var olduğunu gösterdin bize. Sadece bize değil, ulaştığın her köy çocuğunun kaderine dokunarak yarınlara bir umut tohumu ektin" açıklaması yaptı.