Acılarını unuttu depremzedelere yardıma koştu

Vücut geliştirme sporuyla uğraşan 1 çocuk annesi Müjgan Paçacı, 2018 yılında Fitness Balkon Şampiyonu oldu. 2021 yılında da Vücut Geliştirme ve Fitnes Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Paçacı'nın hayatı 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerle altüst oldu. Paçacı, depremde annesi Gülnaz, babası Hacı Ökkeş ve kardeşi Hasan da dahil olmak üzere birçok yakınını kaybetti. Kahramanmaraş'ın 'Müjgan Hocası' olarak adlandırılan Paçacı, acısını bir kenara bırakıp, depremden hemen önce kurduğu iyilik hareketi olan 'Mavi Kadınlar Kulübü' ile depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bugüne kadar 50 binden fazla depremzedenin yardımına koşan Paçacı, onlara giyecek, yiyecek, kırtasiye, ev eşyası, evlenmek isteyen kızlara gelinlik gibi yardımlarda bulundu. Dağ tepe giderek ihtiyaçları yerlerine ulaştıran Paçacı, depremzedelerin acısını paylaşıyor.Yaraları hep birlikte sarmak için hareket ettiklerini belirten Müjgan Paçacı, "6 Şubat hepimizin hayatını tamamen değiştirdi. Sevdiklerimizi toprağa verdik ama geride kalanlar olarak birbirimize tutunmalıydık. Ne yapabiliriz diye düşününce Mavi Kadınlar olarak depremzedelerin yardımına koşmaya başladık. Onlara yardımlarımızı ulaştırınca hem onlar hem bizler mutlu oluyoruz. Birlikte ağlayıp, birlikte gülüyoruz. Acılarımızı paylaşıyoruz. Birilerinin ihtiyacını gidenince o kadar mutluyuz ki bu mutluluk sözlerle anlatılmaz. Gönüllülerimiz arasında birçok yakınını kaybeden arkadaşlarımız da var. Ancak onlarda kendi acılarını bir kenara bırakıp, yardıma geliyorlar. Bir oldukça, dayanışma oldukça her şeyin altından kalkabileceğimizi biliyoruz." dedi.