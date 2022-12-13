Acilde Ücret Ödenir Mi? Acilden Giriş Yapan Hastadan Muayene Ücreti Alınır Mı?

Acilde ücret alınır mı araştırmasında kişinin sigortalılık durumu da merak edilebilir. Devlet hastanesinde acilde para alınıyor mu konusuna bu eksende yaklaşım sergilenebilir. Devlet hastanesinde acilden giriş yapan hastalar ücret öder mi sorusuna pratik şekilde cevap bulabilirsiniz. Acilde muayene ücreti ödenir mi sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız yazımızın devamını okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz.

Acilde Ücret Alınır Mı?

Hastanelerde poliklinik bölümlerinin yanı sıra bir de acil servisler bulunur. Bu acil servislerde 7/24 esasına göre hasta muayenesi yapılır. Hastanın öncelikle poliklinik muayenesini tercih etmesi tavsiye edilir. Özellikle mesai sonrasında gelişen acil durumlar için acil servisler hayati öneme haizdir. Hastanın poliklinik muayenelerinde hastadan belli bir muayene ücreti alınır. Günümüzde yapılan uygulama ile bu muayene ücreti, eczanelerden ilaç alınırken tahsil edilir. Fakat acil muayeneleri hiçbir şekilde ücrete tabi değildir. Poliklinik muayenelerinden alınan muayene ücreti, acil servis muayenelerinde alınmaz.

Devlet Hastanesinde Acilde Para Alınıyor Mu?

Hastanelerin acil servisleri, adından da anlaşılacağı gibi acil gelişen durumlara müdahale etmek maksadıyla kurulmuştur. Burada yapılan acil hasta muayeneleri ücrete tabi değildir. Acil servislere gelip hasta sırası alan kişiler, sırası geldiğinde doktor muayenesine tabi tutulurlar. Hastanın hayati tehlikesinin olması durumunda hastaya öncelik verilerek derhal müdahale gerçekleştirilir. Özel hastanelerde de acil servis bulunur. Bu hastanelerin poliklinik birimlerinde hastadan muayene ücreti alındığı gibi acil servislerde de bu ücret alınır.