Acılı aileye tehdide tutuklama

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında tehdit mesajlarını gönderen, siparişleri oluşturan ve asılsız ihbarları yapan GSM numarası ile Telegram uygulamasına giriş yapılan IP numaralarının kullanıcısının M.Y.K. olduğu değerlendirildi.

M.Y.K. Diyarbakır'daki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Matia Ahmet Minguzzi'nin mezarı başındaki anmasına Atlas'ın acılı ailesi de katıldı.