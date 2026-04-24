Acılı annenin kaleminden! ‘Çiçeğim Mattia Ahmet Minguzzi’

Anne Yasemin Minguzzi Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden oğlu, Mattia Ahmet Minguzzi'nin 23 Nisan'daki doğum gününü mezarı başında kutladı. Anne Minguzzi ardından, 14 ayda kaleme aldığı 'Çiçeğim Mattia Ahmet Minguzzi' isimli kitabı tanıttı.
KİTABINI BU SÖZLERLE ANLATTI
Yaşadığı acıyı kaleme alan Yasemin Minguzzi kitabını, "Bu kitabın içinde Ahmet'in hatıraları var, 14 yıl boyunca bizim aile içerisinde yaşadıklarımız, başımıza gelenler, ayrıca duruşmalarda olan ne olduysa onu anlattık." ifadeleriyle anlattı. Acılı anne kitabına, oğlunu severken kullandığı 'Çiçeğim' ismini verdiğini belirtti.
DOĞUM GÜNÜNE YETİŞTİRDİ
14 ayda kitabın yazımını tamamladığını aktaran acılı anne o kitabı Ahmet'in doğum gününe yetiştirerek, 23 Nisan'da Kanyon D&R mağazasında imza günü ile satışa çıkarttı. Kaleme aldığı kitapta vermek istediği mesaj için ise, 'Mükemmel çocuk yetiştirmeyin, merhametli çocuk yetiştirin!' dedi.
Kitabın geliri hakkında konuşan anne Minguzzi, "Vakıflara, çocuklara gidecek" dedi.
MEZARI BAŞINDA LOKMA DAĞITILDI
Bahçelievler'de bulunan Osmaniye Mezarlığı'na gelen çok sayıda kişi mezarı ziyaret ederek dua etti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından lokma dağıtıldı. Minguzzi'nin mezarının çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.
