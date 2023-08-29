Acılı baba eski eşine seslendi: Oğlumu 3 aydır göstermiyor!

Başından geçen süreci anlatan ve çocuğunu özlediğini belirten Abbas Kaya, "Ben 32 yaşındayım biz 3 ay önce eşimle boşandık. Biz boşandığımızda 2 çocuğumuz var mahkeme kararı ile oğlumun velayeti onda kaldı kızımın velayeti de bende kaldı. Bana oğlumu 3 aydır göstermiyor ben çalışıyorum ama kendimi işe de veremiyorum. Çok üzülüyorum, bana neden çocuğumu göstermiyor anlamıyorum hiç olmadı bir komşudan falan göstersin. Tam 3 ay oldu ben çocuğumu göremiyorum. Sürekli üzülüp ağlıyorum ablası benimle beraber kalıyor oda çok özlüyor hatta yemek yemiyor bazen. Biz kardeşinin geleceğini söyleyerek teselli etmeye çalışıyoruz. Sürekli adres değiştiriyorlar bulamıyorum nerede oldukları belli değil" ifadelerini kullandı.