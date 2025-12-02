Acılı baba isyan etti: Ben öpmeye kıyamıyordum

Ankara'da pazar alışverişinden dönen Öztürk ailesi dehşeti yaşadı. Baba Adem Öztürk, "Arabayı park edeceğim, siz yukarı çıkın" dedi. Anne Belkız Öztürk, 1.5 yaşındaki oğlu Efe ve 5 yaşındaki kızı Doğa, asansörle dairelerinin bulunduğu kata çıkarken, komşuları Tuğçe Özbek Erol'un beslediği pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Köpek, daire boşluğunda hem Efe hem de Doğa Öztürk'e saldırdı. Anne Öztürk'ün çığlıkları üzerine komşularının yardımıyla çocuklar kurtarıldı. Efe'nin yüzü parçalanırken, ablası ise göğsünden yaralandı. Tedavisi tamamlanan Doğa taburcu olurken, Efe'nin ise tedavisi sürüyor. Olayın ardından köpeğini kaçırdığı öğrenilen şüpheli Erol yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Erol tutuklanırken, Pitbull cinsi köpeği ise hayvan barınağına götürüldü.

AĞIZLIK YOKTU

Dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatan baba Adem Öztürk, "Karşı komşumun evinde pitbull cinsi bir köpek var. Ailem asansörden çıktığında komşunun kapısı açıkmış. Sahibi de annesi de kapının önündeymiş. Ayakkabılarını bağlıyormuş. Köpek, ağızlıksız ve tasmasız şekilde içeriden fırlamış ve çocuklarıma saldırmış. Küçük kızımı yaralamış, bir buçuk yaşındaki oğlumun yüzünü paramparça etmiş. Yetiştim ama elimden bir şey gelmedi" dedi. "Sakalım batmasın diye çocuklarımı öpemiyordum" diyen baba Öztürk, "Kıyamıyordum onlara, çocuğumun birinin yüzü parçalandı. Diğeri göğsünden yaralandı. Ben ODTÜ'de öğrenciyim, hâlâ makine mühendisliği bölümü okuyorum.

Çocuklarıma bakmak için hamallık yaptım okulumu bitiremedim" diye konuştu. Olay sonrası hemen karakola giderek şikâyetçi olduklarını anlatan baba Öztürk, "Pitbull besleyen Tuğçe Özbek Erol hakkında daha öncede köpek nedeniyle 12 kez şikâyette bulunulmuş. Eve ekipler gelince arama izniniz yok, arama izni alın diyerek ekipleri gönderip köpekle beraber ortadan kaybolmuş. Sonra yakalanmışlar. Benim canımı yaktılar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben çocuklarımın yüzüne bakamayacağım" ifadelerini kullandı.



SABAH NAMAZI SONRASI KARŞILAŞTIM

AYNI apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, "Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikâyetçi oldum, o da benden şikâyetçi olmuş. Köpeğin buradan gitmesini istiyorum. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor" dedi.