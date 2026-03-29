İZMİR'in Buca ilçesinde uyuşturucu parası için tartışma yaşadığı kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren anne Ayşe Vural'a (62) 'tahrik' ve 'iyi hâl' indirimi uygulanarak verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay'da onandı. SABAH'a konuşan acılı baba Saffet Vural (72), "Bir tarafta kızım, bir tarafta eşim. Hayatımdaki en büyük azap bu" dedi. 2021 yılında meydana gelen olayda Ayşe Vural, tutuklanırken tutuksuz yargılanan eşi Saffet Vural ve oğlu Ö.V. (27) beraat etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay, Vural'ın cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay, itirazları reddederek toplanan beyanlar ve delillerle belirlenen indirim oranının isabetli olduğuna karar verdi. Vural'a verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası onandı. SABAH'a konuşan acılı baba Saffet Vural, "Eşim 5 yıldır cezaevinde. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Biz de çok üzülüyoruz. Bir şey söylemeye dilim varmıyor. Bir tarafta kızım bir tarafta eşim. Hayatımdaki en büyük azap bu. Bu dünyada cehennemi yaşadık" dedi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Acılı baba SABAH’a konuştu: Bu dünyada cehennemi yaşadık