Acının kavurduğu yürekler kutsal topraklarda ferahlıyor

Hac günlerinde, ülkemizin birçok bölgesinden kutsal topraklara gelen ailelerle tanışıyorum. Burada günler her an ibadetle geçiyor. Tüm Müslümanlarla bir arada kaynaşıyoruz. Yürekler bir, dualar bir... Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutsal topraklarda özel konukları da var. Onlar şehit aileleri ve gaziler. Tarihin karanlık sayfalarına PKK'nın sivillere yaptığı en büyük ve en acımasız katliamlardan biri olarak geçen 1993 Siirt Derince ve Daltepe Köyü katliamlarında eşini ve 13 yaşındaki kızını kaybeden şehit eşi ve annesi 72 yaşındaki Gülendem Kavçin ve bu katliamda 5 kurşunla yaralanarak gazi olan 62 yaşındaki Mecbure Kavçin onlardan biri.

CAMİDE SİLAHLARLA TARADILAR

Hac görevini yerine getirmek için büyük bir heyecanla kutsal topraklara gelmişler. Yüreklerindeki acı, 33 yıl sonra bile gözlerinden okunuyor. Gülendem Kavçin, o geceyi şöyle anlatıyor: "Gece baskın oldu. PKK, silahlarla evlerden herkesi toplayıp camiye götürüyordu. 6 çocuğum var, hepsi küçüktü. 4'ünü sakladım. Biri karnımda daha 3 aylık gebeydim. Ama 13 yaşındaki Sakine'mi ve eşim Ubeyit'i aldılar. Komşularımızı aldılar. Camiyi de otomatik silahlarla taradılar." Gülendem Kavçin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızım, Sakine'm bir okul yüzü bile görmemişti, masumdu. Eşim ve kızımın acısı, köylülerimin acısı 33 sene sonra bile yüreğimde."

HACI GAZİ OLACAK

Mecbure Kavçin de caminin içine götürülenlerden. PKK, silahla taradığında bacağına 5 kurşun isabet edince yere yığılmış. Anne yüreği, 6 evladını saldırıdan kaçırmış ama kendisi kurşunlardan kaçamamış. Türk Silahları Kuvvetleri köye gelince hemen onu helikopter ambulansla hastaneye ulaştırmışlar. Devlet ona 'Gazi' unvanını vermiş. Şimdi de 'Hacı gazi' olma yolunda. Ağabeyini kaybeden Rasim Kavçin ise "Çok büyük acılardan geçtik. Eşim Mecbure gazi oldu. Ağabeyim ve yeğenim öldü. Sadece bizim sülaleden 9 kişi şehit oldu" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Aile, saldırılardan sonra Siirt'ten ayrılıp Aydın'a yerleşmiş. Şimdi ise onlar için yepyeni bir sayfa açıldı. Onlar, hac için kutsal topraklara gelen ilk kafilede yer aldılar. Yaklaşık 18 gündür Kâbe'deler, dua ediyorlar, Arafat'a hazırlanıyorlar. Yüreklerine sinen acıyı, Allah'ın evinde ferahlatıyorlar.

'KIZIMIN BİR FOTOĞRAFI BİLE YOK'

Gülendem Kavçin, "Yüreğimizdeki o büyük acının izleri hiç silinmez ama kutsal topraklarda ettiğimiz dualarla Rabb'im gönüllerimize bir nebze olsun su serpiyor. Saldırıyı yapanları Rabb'ime havale ettim. Onlarla yüreğimi kirletemem. Eşimden geriye tek bir fotoğraf kaldı. Sakine'min ise bir fotoğrafı bile yok. Kâbe'ye bakınca yüzü beliriyor sanki" dedi.

BACAĞINDAKİ KURŞUNLA TAVAF

Mecbure Kavçin ise "Artık o eski zamanlar yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra her şey değişti. Rabb'im bana Kâbe'yi gösterdi. Bacağımdaki 5 kurşuna rağmen tavafımı yaptım. Rabb'imin izniyle Arafat'a da çıkacağım" dedi.

SİVİLLERE YÖNELİK EN BÜYÜK KATLİAM

Siirt'te yaşanan en büyük PKK katliamı, 21 Ekim 1993 tarihinde Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde gerçekleşti. PKK'lı teröristler tarafından okul bahçesinde kurşuna dizilen 22 sivil hayatını kaybetti; ölenlerin 13'ü çocuk en küçüğü kundaktakibebek olmak üzere 8'i kadın ve 1'i erkekti. Ayrıca aynı tarihte Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe Ve Kalkancık köylerinde de PKK saldırıları sonucu 37 sivil vatandaş hayatını kaybetmişti.