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Giriş Tarihi: 17.10.2023 15:35 Son Güncelleme: 17.10.2023 15:35

Acıpayam Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Acıpayam Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Acıpayam Kanyonu yılın belli mevsimlerinde doğaseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği doğal alanlardandır. Düzgün yolu olması ve birçok farklı şekilde ulaşılabilmesi sayesinde kanyon oldukça iyi bir lokasyonda yer alır. Doğada yürüyüş sevenlerin ziyaret ettiği doğal mekanlardandır. Ancak yine de ziyaretçiler buraya gelmeden önce Acıpayam Kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı ve ne zaman gidilir sorularına yanıt bulmak durumundadır.

Acıpayam Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Acıpayam Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?

Acıpayam Kanyonu'nu ziyaret etmek isteyen kişiler kanyonu haftanın her gününde ziyaret edebilirler. Ancak bunun dışında farklı konular hakkında bilgi edinmek oldukça önemlidir. Örneğin kanyonda suya girilmeye kesinlikle izin verilmemektedir. Bunların yanında Acıpayam kanyonu nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı, ne zaman gidilir sorularının yanıtlarını bilmek ziyaret sürecini kolaylaştıracak bilgiler arasındadır.

Acıpayam Kanyonu Nerede?

Türkiye'nin en güzel lokasyonlarından birisi de Acıpayam Kanyonu'dur. Geniş ziyaretçi kitlesine kapılarını aralayan kanyon içerisinde saklı birçok güzellik yer alıyor. Acıpayam Kanyonu özelikle son yıllarda birçok doğa sever tarafından keşfedilmiştir.

Kanyon Denizli ilinin Acıpayam ilçesinde yer alıyor. İlçeye yaklaşık olarak 40 km mesafededir. Olukbaşı ve Benlik Mahallelerinin ortasında bulunmaktadır. Kanyona girişlerde kişilerin ödemeleri gereken herhangi bir giriş ücreti bulunmamaktadır. Ancak yapımı devam ede alanlar tamamlandıktan sonra giriş ücretinin olup olmaması hakkında henüz bir kesinlik bulunmamaktadır.

Acıpayam Kanyonu'na Nasıl Gidilir?

Acıpayam Kanyonu'na gidebilmek için farklı alternatifleri değerlendirmek mümkün olabilir. Doğasının güzelliği ile ilgileri çeken Acıpayam Kanyonu ulaşım yönünden kolay lokasyondadır. Bundan dolayı ulaşım konusunda kişiler hem özel araç hem de toplu taşıma tercih edebilirler.

Kişiler Denizli'den Antalya yolunu takip ederek Acıpayam'a ulaşabilirler. Acıpayam'a gelen kişiler Pınaryazı, Akalan, Çakır, Kelekçi ve Güney Mahallelerinden geçmelidir. Buradan Olukbaşı Mahallesi'ne ulaşıldığında Benlik istikametine doğru dönülmelidir. Kısa sürede Acıpayam Kanyonu'na ulaşılabilmektedir.

Acıpayam Kanyonu'na Ne Zaman Gidilir?

Kişiler Acıpayam Kanyonu'na haftanın her günü gidebilirler. Haftanın tüm günlerinde açık olduğu gibi genel olarak ilkbahar ve yaz aylarında sıkça ziyaret edilmektedir. Bununla birlikte giriş ve çıkış konusunda belirli mesai saatleri uygulanabilmektedir. Kanyon Nisan 2022 tarihinden bu yana ziyaretçi kabul etmektedir.

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Acıpayam Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Acıpayam Kanyonu Giriş Ücreti Var Mı, Ne Zaman Gidilir?
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